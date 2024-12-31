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台北股市今（31）日終場下跌155.1點或0.67%，收在23035.1點，日K連2黑，失守10日線以及月線，季線則是失而復得，成交量來到2685.55億元；其中三大法人合計賣超196.29億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2賣」賣超184.5億元；投信「連3賣」，今日賣超11.14億元；自營商（自行買賣）「連3賣」賣超0.65億元，合計三大法人賣超196.29億元。美國股市昨（30）日全數收黑，科技股領頭走低，與台北股市連動較大的費半指數下跌近2%，也拖累台北股市最後一個交易日表現疲弱，今（31）日開盤下跌96.13點，以23190.2點開出，隨後遇到賣壓，最低一度來到22972.99點，失守23000點關卡，終場下跌155.1點或0.67%，收在23035.1點，站回23000點關卡，日K連2黑，失守10日線以及月線，季線則是失而復得，成交量為持續維持在3000億元以下，來到2685.55億元。櫃買指數今日表現強於大盤，櫃買指數開盤下跌0.02點、以254.32點開出，不過隨後在買單挹注下，在尾盤成功翻紅，終場上漲1.52點或0.6%，來到255.84點，日K終結連2黑，成功站上10日線，成交量為641.96億元。拖累今日指數走低的就是權值股，今日全數走低。權王台積電以1080元開出、下跌10元，最後一盤爆出7586張賣單，終場收在最低價1075元，下跌15元或1.38%，日K連2黑、並且失守短期均線5日、10日線，拖累大盤指數就有117點，也就是說今日台股的跌點有超過7成都是來自於台積電。鴻海今日以184.5元開出、下跌0.5元，盤中最低一度來到183元，尾盤一度拉回平盤，可惜最終不敵賣壓，下跌1元或0.54%，收在184元，日K連6黑，失守10日線，拖累大盤指數就有4點；聯發科以1410元盤下開出，盤中最低一度來到1400元，不過尾盤一度翻紅來到1425元，不過不敵賣壓，終場下跌5元或0.35%，收在1415元，日K拉出一根紅K棒，失守5日線，10日線失而復得。今日個股成交量排行榜前五名：泰金寶-DR、凱基金、雷虎、中光電、華航；個股成交值排行榜前五名：台積電、世芯-KY、聯鈞、中光電、雷虎。