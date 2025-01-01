全新美食實境競賽節目《夜市王》持續熱播，目前已經進入決選環節，由北中南東各一家夜市來角逐台灣最強夜市封號。在日前播出最新一集中，「南機場夜市」派出王牌「曉迪筒仔米糕」應戰，結果店家突然爆料自家的產品，評審泰國娘娘曾經吃過也拍片覺得普通，因此在比賽改成以滷肉飯參戰，沒想到最後不受到評審青睞只得到1分，觀眾也非常好奇到底怎麼回事，找到當初娘娘拍攝的影片還原真相，才發現是店家自己搞錯啦！
《夜市王》日前播出最第七集主題為「一飯一湯」，將由台北「南機場夜市」、台中「一中商圈」、花蓮「東大門夜市」以及高雄「瑞豐夜市」來進行競賽，其中南機場夜市派出名店「曉迪筒仔米糕」應戰，推出滷肉飯以及芋頭排骨酥湯給評審品嚐，沒想到最後竟然不獲得3個評審青睞，總積分只拿到1分。
《夜市王》南機車夜市爆娘娘早吃過嫌普通！影片找到尷尬了
而在賽前受訪時，主持人阿達表示收到內幕消息，評審泰國娘娘過去曾經去「曉迪筒仔米糕」用餐，評價看起來覺得很普通；娘娘笑了笑之後說：「我明明就說是過關的味道啊？」老闆立刻回應：「你明明就說米糕還好！」阿達接著問：「那老闆這次為了娘娘推出什麼樣的戰略？」老闆則回應：「就給他吃看看滷肉飯啊，就是為了你（指娘娘）。」
沒想到沒有以店內的招牌米糕競賽，推出同樣也是店內熱門品項「滷肉飯」搭配排骨酥湯之後，評審因為口味差異，一致都覺得滷肉飯太油，最終南機場夜市只獲得1分的積分，立刻被東大門夜市急起直追，一度追到只有4分差。
觀眾在播出之後，也立刻跑去找娘娘當初去吃「曉迪筒仔米糕」的影片，發現娘娘吃完米糕之後說「這個我喜歡餒！這個我沒吃過餒！它看起來很不起眼，可是吃下去OK的，因為我本來就很喜歡這種糯米的東西，醬料整體都很搭耶！」反倒是排骨酥湯，娘娘則說：「就是過關，喝了不會生氣，但不是一喝了就會覺得哇！怎麼那麼好喝的那種湯。」顯見老闆不慎看錯影片評論，在比賽時為娘娘更改料理，結果只拿1分確實有點小尷尬。
《夜市王》新制度救回領先地位！南機場夜市被同行認證的好吃
不過雖然南機場夜市在這一輪只獲得一分，但該階段還有加碼賽制，四家夜市老闆分別吃過其他家夜市一飯一湯之後，可以選擇一家除了自己以外「我願稱你為最強」的店家，只要獲選的店家就可以得3分，結果「曉迪筒仔米糕」獲得其他三家夜市同行的青睞，直接入帳9分，重新拉大和東大門夜市的比分差，要回領先地位，原本評審分數墊底，但兩階段加總變成該集亞軍，結果大逆轉。
但有觀眾認為這樣賽制不見得公平，導演李伯恩也親自在Threads回應表示：「基於每個階段都要增加難度跟變數，所以我們設計了這個環節，老闆們在評審試吃後（公佈分數前），立刻做菜給其他三家的夜市試吃，過程全程保密，夜市們也都是具名投票，想必要為了這個答案負責，也透過這種環節挑戰評審跟夜市們的喜好差別，而總積分一票直接加三分，則是因為對我們來說夜市跟評審一樣重要，分數必須有重量。」
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《夜市王》南機車夜市爆娘娘早吃過嫌普通！影片找到尷尬了
而在賽前受訪時，主持人阿達表示收到內幕消息，評審泰國娘娘過去曾經去「曉迪筒仔米糕」用餐，評價看起來覺得很普通；娘娘笑了笑之後說：「我明明就說是過關的味道啊？」老闆立刻回應：「你明明就說米糕還好！」阿達接著問：「那老闆這次為了娘娘推出什麼樣的戰略？」老闆則回應：「就給他吃看看滷肉飯啊，就是為了你（指娘娘）。」
沒想到沒有以店內的招牌米糕競賽，推出同樣也是店內熱門品項「滷肉飯」搭配排骨酥湯之後，評審因為口味差異，一致都覺得滷肉飯太油，最終南機場夜市只獲得1分的積分，立刻被東大門夜市急起直追，一度追到只有4分差。
觀眾在播出之後，也立刻跑去找娘娘當初去吃「曉迪筒仔米糕」的影片，發現娘娘吃完米糕之後說「這個我喜歡餒！這個我沒吃過餒！它看起來很不起眼，可是吃下去OK的，因為我本來就很喜歡這種糯米的東西，醬料整體都很搭耶！」反倒是排骨酥湯，娘娘則說：「就是過關，喝了不會生氣，但不是一喝了就會覺得哇！怎麼那麼好喝的那種湯。」顯見老闆不慎看錯影片評論，在比賽時為娘娘更改料理，結果只拿1分確實有點小尷尬。
《夜市王》新制度救回領先地位！南機場夜市被同行認證的好吃
不過雖然南機場夜市在這一輪只獲得一分，但該階段還有加碼賽制，四家夜市老闆分別吃過其他家夜市一飯一湯之後，可以選擇一家除了自己以外「我願稱你為最強」的店家，只要獲選的店家就可以得3分，結果「曉迪筒仔米糕」獲得其他三家夜市同行的青睞，直接入帳9分，重新拉大和東大門夜市的比分差，要回領先地位，原本評審分數墊底，但兩階段加總變成該集亞軍，結果大逆轉。
但有觀眾認為這樣賽制不見得公平，導演李伯恩也親自在Threads回應表示：「基於每個階段都要增加難度跟變數，所以我們設計了這個環節，老闆們在評審試吃後（公佈分數前），立刻做菜給其他三家的夜市試吃，過程全程保密，夜市們也都是具名投票，想必要為了這個答案負責，也透過這種環節挑戰評審跟夜市們的喜好差別，而總積分一票直接加三分，則是因為對我們來說夜市跟評審一樣重要，分數必須有重量。」