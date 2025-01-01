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▲南機場夜市派出名店「曉迪筒仔米糕」應戰決選第一輪，推出滷肉飯以及芋頭排骨酥湯給評審品嚐，沒想到最後竟然不獲得3個評審青睞，總積分只拿到1分。（圖/YT@夜市王）

▲南機場夜市「曉迪筒仔米糕」老闆爆料娘娘來用餐之後說「米糕還好」，因此出賽改成滷肉飯，沒想到是自己記錯啦！（圖/YT@夜市王）

▲觀眾挖出娘娘去南機場夜市吃「曉迪筒仔米糕」的影片，發現當時娘娘是說：「這我喜歡餒！」是老闆自己不小心看錯或記錯。（圖/YT@泰國娘娘）

▲南機場夜市本來評審分數只得1分僅有82分（此時東大門已經78分），最後因為新賽制，同行票選獲得3票，9分大進補又重新拉開分數差距。（圖/YT@夜市王）

全新美食實境競賽節目《夜市王》持續熱播，目前已經進入決選環節，由北中南東各一家夜市來角逐台灣最強夜市封號。在日前播出最新一集中，「南機場夜市」派出王牌「曉迪筒仔米糕」應戰，，觀眾也非常好奇到底怎麼回事，找到當初娘娘拍攝的影片還原真相，才發現是店家自己搞錯啦！《夜市王》日前播出最第七集主題為「一飯一湯」，將由台北「南機場夜市」、台中「一中商圈」、花蓮「東大門夜市」以及高雄「瑞豐夜市」來進行競賽，其而在賽前受訪時，主持人阿達表示收到內幕消息，阿達接著問：「那老闆這次為了娘娘推出什麼樣的戰略？」沒想到沒有以店內的招牌米糕競賽，推出同樣也是店內熱門品項「滷肉飯」搭配排骨酥湯之後，觀眾在播出之後，也立刻跑去找娘娘當初去吃「曉迪筒仔米糕」的影片，不過雖然南機場夜市在這一輪只獲得一分，但該階段還有加碼賽制，四家夜市老闆分別吃過其他家夜市一飯一湯之後，，要回領先地位，但有觀眾認為這樣賽制不見得公平，導演李伯恩也親自在Threads回應表示：「基於每個階段都要增加難度跟變數，所以我們設計了這個環節，