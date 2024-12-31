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前民眾黨立委蔡壁如近期表示自己曾寫信給柯文哲說黨內有4人是劣幣驅逐良幣，隨後又說不是那4人，北檢懷疑她更改供詞，對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（31）表示，劣幣可能是在說謝立功，更呼籲蔡壁如要謹言慎行，以免害了柯文哲。對於外傳蔡壁如的劣幣可能是指「周榆修、許甫、前秘書長謝立功和陳智菡」，陳智菡認為當時只有謝立功在民眾黨，自己當時才剛進臺北市政府，而許甫當時也還沒進入民眾黨、周榆修則在擔任臺北市社會局長，顯然「劣幣驅逐良幣」可能是在指謝立功？陳智菡提醒蔡壁如謹言慎行，不管她是口誤或是被誤會，其言論已經被北檢拿來攻擊柯文哲的工具，因為北檢認為蔡壁如更改供詞，在偵查庭提到「劣幣驅逐良幣」有4人，後來又說不是指那4人。陳智菡痛批，這些話非常糟糕，已經被北檢拿來攻擊柯文哲。陳智菡更表示：「聽說臺中也有狀況，臺中市政府對她其實蠻頭痛的。」由於蔡壁如經常在媒體上談民眾黨務，引起藍綠臺中市議員對她有很多不諒解。陳智菡認為，此時民眾黨處於非常艱困的時刻，且牽涉到非常嚴肅的司法案件，「不知道的事情，不要當大嘴巴害人」。