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▲許冠文在《誤判》中扮演法官，坦言本來希望能幫此角加動作戲，很想跟甄子丹拍動作場面，可惜沒有被接受。（圖／華映提供）

▲甄子丹在《誤判》演檢察官，除了文戲外也有一些激烈的打鬥演出。（圖／華映提供）

▲TVB大姐大汪明荃在《誤判》客串扮演律政司司長，距離上一次演出電影已經隔了45年，相當難得。（圖／摘自IG）

甄子丹與《葉問》系列監製黃百鳴再合作的法庭動作片《誤判》，全台衝出破800萬票房佳績，上映首日成為新片開票冠軍，除了他的打戲仍令觀眾直呼過癮外，該片找來極具重量級的資深大牌助陣，其中82歲的喜劇天王許冠文扮演法官，展現搶戲功力，他還自我打趣稱最早接到邀約以為是要拍《葉問5》，就可以跟甄子丹過招。而TVB阿姐汪明荃上一次拍電影已是45年前的《圓月彎刀》，也為此復出大銀幕。《誤判》能邀來兩位資深大將，監製黃百鳴是最大功臣。許冠文一聽說要和甄子丹合作，笑道：「我以為是要找我演『葉問5』，我可以演大反派的，就可以和甄子丹過招了，我很喜歡跳舞，一直想要拍動作場面，結果是演個法官。」他只花了一杯咖啡的時間，聽黃百鳴說了5分鐘的故事便答應演出：「這是改編自真實案件，聽了劇情覺得很吸引我。」82歲的許冠文是真的很想和甄子丹一起演出動作場面，坦言：「我有跟導演建議可以加一場法官被人尋仇的戲，但他拒絕了。」讓他感到可惜，大讚甄子丹的動作戲很有看頭：「我好欣賞他設計的動作，就像跳芭蕾舞一樣的優美。」不過他在法庭上和甄子丹唇槍舌戰，你來我往，和動作場面同樣精彩，將法庭戲詮飾得有趣更充滿張力，而他在庭上不時糾正演出被告人辯護律師的朱柏康，也默契十足，讓人不禁想起他們在《破.地獄》中的扮演父子的演出。電影裡的律政司司長由TVB重量級的大姐大汪明荃來客串演出，她在演藝圈超過55年，拍過的電影卻連10部都不到，絕大多數都是電視劇的演出，或是主持節目、表演粵劇等，她上一部電影竟已是45年前的邵氏武俠片《圓月彎刀》，將近半世紀後才又在大銀幕上度亮相，對觀眾而言真的是一大驚喜。找她飾演位高權重的律政司司長，是甄子丹的想法，黃百鳴再度出馬讓這個點子落實，片中她與許冠文、吳鎮宇有對手戲，雖然戲分並不很多，卻彌足珍貴。即將到來的元旦假期，《誤判》也被預期有更突出的賣座成績，全台各地持續盛大熱映中。