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民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金弊案，遭北檢以貪污等4罪起訴，律師出身的總統府資政謝長廷日前發文表示，看完起訴書後，認為北檢起訴民眾黨主席柯文哲「收賄證據確實薄弱了點」，此番話與黨內意見相左，慘遭綠營支持者出征。對此，國民黨立委葉元之爆料，有網紅告訴他，現在很多網紅之間遇到都會驚呼「好可怕！」葉元之今（31）日在節目《新聞大白話》表示，以前大家都說台灣是民主國家，尊重彼此言論，雖然意見不一樣，但還是尊重每個人的發言權利，但現在民進黨執政到了第9年，台灣現在已經不是這樣了，現在只要意見和民進黨不一樣，就等著被出征吧，「管你是誰啊！謝長廷一樣啦！」葉元之說，「不管你以前再支持民進黨，只要你現在罵民進黨，就是等著被出征，很多網紅都是這樣啊！」葉元之還爆料，很多網紅之間遇到都會說「好可怕！」這是網紅告訴他的，「那些側翼不是只有罵你而已，還會去找網紅的贊助商，去贊助商的粉絲專頁留言『怎麼會支持這種網紅』，斷人財路，真的很可怕，真的就是側翼清算。」