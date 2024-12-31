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投資人可以繼續放心當沖了！今（31）日立法院三讀通過「證券交易稅（下稱證交稅）條例」修正案。其中延長優惠措施3年，至116年底。這次證交稅條例本次修正重點，包括延長現股當日沖銷交易（當沖交易）證交稅稅率1.5‰（當沖降稅措施）3年、來到116年12月31日。此外，也刪除證交稅繳款書之寄存送達及公示送達規定，回歸行政程序法相關規定辦理。財政部表示，當沖降稅措施從106年4月28日實施以來成效符合預期目標，考量該項措施將於今日屆期，為降低國際政治及經濟情勢變動對我國資本市場之衝擊，上開條文之修正有助促進證券市場持續發展及降低市場不確定性；另證交稅繳款書之送達，回歸行政程序法規定辦理，可減少實務作業困擾及徵納雙方爭議。財政部進一步說明，依中央法規標準法第13條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第3日起發生效力；次依證交稅條例第3條第1項規定，證交稅由代徵人於每次買賣交割之當日，按規定稅率代徵。不過，這次修正延長當沖降稅措施適用期間是銜接113年12月31日，並未中斷，也因此114年度第1個股市交易日，也就是114年1月2日當日進行之當沖交易就應該減半按1.5‰課徵證交稅，而該日（T日）起進行之當沖交易案件將在114年1月6日（T+2日，原為1月4日，為星期六，延至次一工作日）起進行交割。財政部表示，將儘速完成修法後的行政作業，以確保納稅人的權益不受影響，並減少代徵人因退稅產生的成本。