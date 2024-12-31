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全球揮別2024年並迎接2025年，各地跨年活動陸續進行中，位於南太平洋的紐西蘭在台灣時間晚間19時率先迎來2025年，北島最大城市奧克蘭點亮五分鐘煙火秀與燈光秀。奧克蘭市中心有近萬人聚集在市中心，觀賞午夜的奧克蘭天空塔煙火，這是南半球最高的高空煙火秀，天空塔高度達328公尺。觀景台更可一覽奧克蘭全景。在天空塔周遭的海港大橋以及奧克蘭議會也是觀賞煙火的盛地，每年都會有主題性的燈光煙火秀，吸引許多民眾圍觀。此次煙火施放規模佈置，超過500公斤的煙火從距離地面200至240公尺的第55層、第61層和第64層的3個發射點發射，加上全長約8分鐘的燈光秀和動畫表演。避免民眾晚上玩太嗨，奧克蘭當局也提醒，人們可以盡情享受夜晚盛會，不過在酒吧和餐廳之外，街道上禁止飲酒，避免滋事或紛亂情況發生；同時提醒民眾並提前規劃使用公共交通工具、共乘和計程車，因部分交通要道將受到限制。