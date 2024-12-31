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護國神山台積電2023全年漲幅達32.22%，市值回升15.38兆，當年度封關日股價收在593元位置，今（31）日為台股2024封關日，台積電終場下跌15元，以1075元作收，跌幅1.38%，股價首次在封關日達千元大關，全年上漲幅度高達81.3%，公司市值年增約12兆元；若投資人自去年封關日買進一張，並且截至今日都沒賣出，投資人現在已有48.2萬元的帳面獲利。台積電在先進製程領先全球下，持續享有領先者紅利，帶動今年營運逐季走高。累計2024年1至11月營收約為新台幣2兆6161億4500萬元，較去年同期增加近32%。根據日前在法說會上釋出的財測，預估Q4美元營收約介於261至269億美元之間，續創新高，季增11.1至14.5%，換算平均值季增13%；推估毛利率57至59%，營益率46.5至48.5%。台積電董事長魏哲家曾在7月時表示，透過強勁AI需求和手機成長，以及台積電先進的3奈米和5奈米製程，預計今年會是「強大成長」的一年，日前甚至表示，全年營收成長可望接近30％。回顧台積電2024年表現，營收、獲利、展望勁揚，帶動全年股價飆漲，可謂「驚奇連連」，不僅於今年7月登上千元大關，近一個月以來仍持續穩居千金股行列，期間更於10月中旬漲至1100元創新天價，今日以1075元作收，創下歷年封關日最高價位。