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衛福部公布112年國人死因統計結果顯示，半數以上死因與慢性疾病相關，包括心臟病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓等，且皆與代謝症候群有密切相關，發生率是一般人的2至6倍。中央健康保險署為強化慢性病照護，降低健康風險威脅，自111年6月健保啟動「全民健康保險代謝症候群防治計畫」，提供20至64歲代謝症候群之民眾納入健康管理服務，提升國人健康意識。健保署表示，代謝症候群係指「血壓、血糖、血脂、腰圍及高密度膽固醇」等5項指標數值，若有3項超過正常值，則需特別注意可能患有代謝症候群。家住台南市的黃小姐，由於工作性質經常久坐，加上運動量較少，又偏好油炸及甜食。最近因擔心健康亮紅燈，至診所接受成人健康檢查，結果腰圍近90公分(正常80公分)，血糖、血脂及血壓數值偏高(三高)，經診所醫師評估後收案，納入健保「代謝症候群防治計畫」，醫療團隊依病情狀況建議黃小姐應改變飲食及生活習慣，以期達到有效控制疾病進展。健保署南區業務組林純美組長表示，自111年6月健保啟動「全民健康保險代謝症候群防治計畫」，截至今(113)年10月底，雲嘉南地區共計495家診所加入該計畫，逾700位醫師提供醫療服務，收案照護高達42,749人。該計畫透過基層診所組成醫療團隊，針對個案進行慢性病危險因子評估，並共同訂定改善目標。收案者經由完整的追蹤機制，提高參與度及疾病管理知能提升，達到早期預防，以延緩慢性病的病程進展。健保署提醒民眾，請利用下載健保快易通App，透過健康存摺提供疾病照護與防治/代謝症候群專區，進行代謝症候群風險評估，有助於早期發現，為健康把關。