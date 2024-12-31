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立法院院會今（31）日處理《就業服務法》、《國土計畫法》等法案，因藍綠白三黨團各自有不同版本，院會再度進行表決大戰，但民進黨上午少了2票，下午再1人缺席少3票。民眾黨也有自己版本，表決時不一定挺國民黨，且國民黨也少了正副院長兩票，如果民進黨全員到齊，國民黨不見得有勝算，但綠委卻屢屢對這樣的表決大戰意興闌珊，難道杯葛都只是在打假球？以《就業服務法》為例，立法院三讀通過國民黨版本，綠委狂罵「全面開放」80歲以上長者「免巴氏量表」即可申請外籍看護，將會一口氣增加53萬名「未失能」長者，造成有重度照顧需求的失能、失智長者及身心障礙、罕見疾病患者找不到看護。但是綠委在表決時，有努力動員，想在表決時贏過國民黨嗎？本屆立法案朝小野大是事實，但藍綠差距並沒有那麼大，藍營54席但要扣掉正副院長，只剩52席，綠委是51席。今上午院會，黨團總召柯建銘與綠委邱志偉缺席未投票。到了下午，藍委陳雪生未投票，綠委楊曜也跟著離開，藍綠始終有3票的差距，導致綠營每次表決必輸，這到底是誰的問題？更讓人不解的是，今天一早韓國瑜先找黨團幹部溝通，討論今天要處理的議案，朝野有共識，今天只會處理《就業服務法》、《證券交易稅條例》等，柯建銘現身協商並簽字同意，接下來的院會，柯建銘就缺席未投票。柯建銘最近一陣子身體欠佳，若掛病號可以理解，但在朝野溝通後，就離席未投票，形同表決前就認輸。立法院日前三讀通過《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》，綠營痛批是三大惡法，還一度破窗進入議場占領主席台試圖杯葛。但當時就遭質疑，藍營少了3席，綠委只要全員到齊投票反對，不見得要用這麼激烈的手段杯葛議事。民進黨老是批國民黨霸道、輾壓，但相較於過去國民黨或民進黨的完全執政，今年的立法院，藍綠席次差距根本沒想像中大。何況現在民眾黨也不見得各項法案都會與國民黨投票一致，大法官同意權投票時就是一例。當時柯建銘下令祭黨紀，要求黨團自主、一致投票，但民進黨的團結與戰力，也就只有展現在那一次。民進黨本屆在院會表決會輸國民黨，都是輸在自己51席很少到齊。「51戰隊」對抗國民黨如果都是這樣的態度，就不要責任推給國民黨，先好好重整紀律吧。