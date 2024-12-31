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▲漢堡王2025新春優惠券「買一送一」！整張現省2114元。（圖／漢堡王提供）

▲漢堡王也開賣地瓜球！「黃金QQ球」每份3入，新品嚐鮮價29元（定價39元）。（圖／漢堡王提供）

▲摩斯漢堡年味新品「干貝XO海老珍珠堡」與「極上和牛堡」。（圖／摩斯漢堡提供）

▲摩斯漢堡全新「柳橙紅柚蒟蒻冰茶」、「柳橙紅柚氣泡飲」。（圖／摩斯漢堡提供）

▲摩斯漢堡迎接蛇年除了推出多款年節禮盒，並再度祭出新春抽獎活動。（圖／摩斯漢堡提供）

即將迎接跨年煙火！漢堡王搶先曝光最新「2025新春優惠券」，薯條、洋蔥圈、玉米濃湯都「買一送一」，雞塊更是「買4送4」，雙堡超值組99元起、一顆漢堡才50元有找，「1+1自由配」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料，共42種餐點組合「只要69元」，還有99元起單人套餐、雙人激省餐，整張現省2114元一次整理；明年1月2日全新開賣香脆地瓜「黃金QQ球」嚐鮮價29元好便宜。摩斯漢堡則有「干貝XO海老珍珠堡」與「極上和牛堡」海陸年味新品，蛇年抽獎「日本北海道賞櫻5日遊」。2025年1月2日至3月31日，漢堡王2025年新春優惠券，讓「買一送一」超值優惠重出江湖啦！薯條(小)、洋蔥圈(小)、玉米濃湯都「買一送一」，雞塊更是「買4送4」銅板價優惠。「1+1自由配」共42種餐點組合「只要69元」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料；還有銅板點心組也是69元起。單人滿足餐99元開吃「經典脆雞堡＋黃金QQ球＋中飲」、或「雙起士培根堡＋黃金QQ球＋中飲」都百元有找；四件組（漢堡＋2款點心＋飲料）也只要119元起。雙人激省餐則是199元起吃超飽，新春優惠券整張全吃現省2114元好划算。新的一年更將在1月2日同步開漢堡王「黃金QQ球」，選用優質台農57號地瓜、包覆香甜Q彈的黑糖麻糬內餡，炸成酥脆外殼、酥中帶軟口感。每份3入定價39元，新品上市「現折10元」嚐鮮價只要29元。📌摩斯漢堡迎接2025蛇年新春，推出「干貝XO海老珍珠堡」與「極上和牛堡」海陸年味新品、象徵財源滾滾的「柳橙紅柚蒟蒻冰茶」及「柳橙紅柚氣泡飲」、季節風味「洛神野莓茶」與帶來幸福滋味的「紅豆紫米湯」，推薦民眾熱鬧過年吃好料。還有寓意大吉大利的摩斯「喜氣春節」系列禮盒250元起，從MOS大吉豬肉條、摩斯奶油蝴蝶派午茶禮盒、MOS捲心酥禮盒及布列塔尼米酥餅午茶禮盒等應有盡有，部分禮盒還可自由搭配摩斯錫蘭紅茶包或濾泡式咖啡，送禮免煩惱。2025年1月2日至2月2日，摩斯漢堡還加碼推出新春抽獎活動，到店消費滿250元，登錄發票即可參加抽獎，有機會把最大獎「日本北海道賞櫻5日遊」行程(3名)帶回家，另有摩斯漢堡金點88點(30名)、摩斯卡儲值金8,888元(5名)，最大獎還有機會抽中「日本北海道賞櫻5日遊」行程 (3名)等獎項；中獎名單將於2025年2月15日前公告於摩斯漢堡官網。