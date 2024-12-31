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立法院今（31）日三讀通過《證交稅條例》修正條文，延長當沖降稅3年。對此，黨政人士直言，跨年夜有三大族群遍地哀號，包含人民、券商、財政部等公務人員；該人士提到，證交稅修法是朝野皆有共識的民生法案，國、民兩黨卻優先通過飽受質疑的爭議法案，將證交稅修法拖延至今，對交易市場造成混亂，使得公務員須在跨年期間疲於奔命。《證交稅條例》今天通過，不過，有基層公務員抱怨，朝野針對延長當沖降稅3年明明已達成共識，立法院卻故意把法案排在諸多爭議法案之後，「現在可不是跨年夜過了就好，未來幾天的銜接期勢必人仰馬翻，為何要這樣惡搞當沖族」。黨政人士則說明，證交稅修法並非三讀就立即生效，還須移送總統及行政院，經總統公布後才會生效，但立法院已經示範過，如何為了政治算計，未將三讀通過的法案移送行政院；儘管延長當沖降稅3年已於今日三讀，立法院何時會送出卻不得而知，只確定絕對趕不上2025年1月2日、3日。該人士提到，跨年夜有三大族群遍地哀號，首當其衝的是券商必須調整程式，在新法生效前使用的空窗期使用按千分之三課證交稅，並隨時準備在新法生效後，改為當沖交易證交稅減半的現行程式，還要準備退稅，這期間有任何疏失，都會造成交易市場的混亂，憑空產生的系統調整、員工加班費用，都是毫無必要的社會成本。另一群無法歡樂跨年的受害者，則是財政部、金管會及相關機關公務人員，這幾天光要緊盯何時完成修法、何時公告、生效，協調券商更換程式、準備事後的退稅，不只要犧牲元旦假期，就連2025年首個周末假期也可能泡湯；第三族群則是人民「首當其衝」。黨政人士指出，國民黨、民眾黨兩在野黨只顧政治惡鬥，罔顧民生，居然一路拖延這種毫無爭議、有朝野共識的民生法案，壓到2024年最後一天才三讀通過，藍白這是政治掛帥，背棄就任前的「民生優先」承諾，是全民公敵。黨政人士批評，藍白主導國會在12月20日強行通過加嚴罷免連署、實質閹割憲法法庭、掏空中央財源3753億元等3大惡法，此後食髓知味，在12月27日的院會議程，將刻不容緩的證交稅修法擺在諸多爭議法案之後，甚至卡在跨年當天，形同是將當沖降稅3年當成肉桶法案的肉票，藉以要脅民進黨「若要讓無爭議民生法案通過，先讓爭議法案闖關再說」，徹底缺乏政治責任，更將人民權益視如草芥。