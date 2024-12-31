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民眾黨主席柯文哲昨（30）以7千萬交保，北檢再提抗告，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今痛批北檢「幾近沒人性」。陳智菡今日於中午來開匯政論節目接受專訪強調：「所有媒體都跟著柯文哲，主席要怎樣潛逃？但是北檢非常厲害，他們馬上又抗告了，我覺得這已經幾乎沒有人性。」陳智菡指出北檢沒有辦法證明橘子是關鍵人物，並表示：「怎麼可以為了這個去把柯文哲繼續羈押？因為你們已經查了4個月，你們查不到東西。」陳智菡更質疑北檢：「北檢的檢察官有沒有考慮過無罪推定的這個原則？應該法律人都聽過。如果查不到證據，有沒有可能真的就是沒有？不能因為查不到，然後就說不行，要押到查到為止。」陳智菡接著表示，「這不就是押人取供？」陳智菡更在節目中便質問最高檢察署和法務部長：「針對所謂的偵查不公開，過去查到底查到了什麼？」除了陳智菡，還有黃國昌、羅智強及徐巧芯等立法委員都質疑檢察官的調查內容為何能這麼迅速地成為週刊報導的焦點，並強調報導的都只是「內容」，並非「事實」。陳智菡更質疑，檢方問證人的問題、取得的證物與證詞，甚至從手機裡頭的簡訊或撕碎紙條中得到的訊息，為何能「無縫接軌」地出現在鏡週刊？鏡週刊取用片段文字再掐頭去尾，恐讓人誤以為那是定讞的事實。