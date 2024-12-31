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▲《和我老公結婚》中，孔敏貞（中）罹癌還被丈夫張宰昊（右）劈腿、家暴。（圖／《和我老公結婚》tvN官網）

▲孔敏貞跟張宰昊（左）原本就認識，是在拍攝《和我老公結婚》時來電，已在今年9月結婚。（圖／孔敏貞IG）

《魷魚遊戲2》開播後話題不斷，劇中飾演取人器官變賣的「最賤粉紅士兵」身分，觀眾終於發現是《和我老公結婚吧》孔敏貞的老公張宰昊，韓劇迷驚呆不已，而且張宰昊跟孔敏貞的社群帳號靜悄悄，完全沒高調做宣傳，相當低調。《魷魚遊戲2》中，這次被淘汰的人「不會真的被射死」，因為遊戲部隊長（朴喜洵 飾）要暗中取出器官於黑市走私賺錢，所以安排2位士兵當共犯「意思意思射傷一下就好」；但姜霞（朴圭瑛 飾）不想聽話，慘被士兵修理、臉蛋遭劃花，而制壓她的士兵，就是張宰昊、李河尼；而朴圭瑛、張宰昊、李河尼也是本季中露臉的少數士兵。張宰昊劇中耍賤的演技讓人留下深刻印象，不面露表情和情感，以變態發瘋的眼神表達對阻礙自己惡行的朴圭瑛的憤怒，營造出令人毛骨悚然的氣氛，成功為角色刷出存在感，以「反派守衛兵」的形象深植觀眾心中。其實他也是韓劇迷熟悉的綠葉演員，近期最讓人津津樂道的，就是在朴敏英主演的作品《和我老公結婚吧》中，背叛螢幕老婆孔敏貞搞外遇；結果戲外的張宰昊跟孔敏貞居然「假戲真做」，今年9月宣布結婚，2人也透露早在合作《和我老公結婚吧》前就是同事，是因為在《和我老公結婚吧》中飾演夫妻關係才變得更親近，最終發展成戀人並互許終身，讓人又驚又喜。張宰昊今年38歲，他從小就抱有演員夢，於2008年加入劇團出道，但在2013年時與經紀公司鬧糾紛，沒戲演的他跑去咖啡店打工1年半，直到2015年才重拾拍電影機會，出演過《20世紀少男少女》、《局中局》、《怪咖！文主廚》、《愛我的間諜》等劇，但名氣始終平平，直到今年在《和我老公結婚吧》飾演廢物劈腿丈夫，才漸漸被觀眾認識；如今也因為《魷魚遊戲2》再廣被大家熟知。