我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國濟州航空29日1架波音737-800客機在全羅南道務安國際機場墜機失事，機上179人罹難，再度引發全球對於波音客機安全性的質疑，事實上，根據航空數據公司資料顯示，737-800客機目前有近4400架仍在服役。根據CNBC報導，這場全球近6年最嚴重空難，引發對737-800客機安全性的關注，航空數據公司Cirium資料顯示，目前全球有近4400架波音737-800在服役，約佔現役商用客機的17％，仍是全球最常用的客機之一。數據顯示，全球737-800客機平均機齡為13年，該系列機型最後1架約在5年前交機。濟州航空失事班機是在2017年納入濟州航空的機隊，機齡約15年。波音近年安全問題頻傳，先前頻頻出包的是737 Max 系列，737-800則是在Max系列前推出的機款。濟州航空意外後，波音公司週一（30日）早盤股價下逾4％，收盤下跌2.3％。