我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭縣長林姿妙涉貪今一審宣判12年半，將遭到停職，由副縣長林茂盛代理，由於林姿妙任期本就到2026年屆滿，藍綠白都劍指下屆宜蘭縣長。綠營評估，因林姿妙官司纏身，下屆有利於宜蘭「翻綠」，傳總統賴清德已有屬意人選，但仍待整合；藍營地方則群龍無首，傳出不分區立委吳宗憲有意挑戰，至於民眾黨陳琬惠長年耕耘宜蘭，也不會缺席縣長一戰，藍白如何整合更是一大挑戰。林姿妙縣長連任之戰，民進黨未能成功擊垮她，如今林姿妙涉貪一審遭判重刑，對於民進黨而言是大好機會，綠營內部評估2026年宜蘭翻綠機率大增。在人選選方面，包含宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳、行政院政務委員兼公共工程委員會主委陳金德、冬山鄉長林峻輔、前立委陳歐珀、宜蘭前市長江聰淵等人都被點名，甚至還有一說陳歐珀的妻子徐慧諭將代夫出征。不僅如此，更傳出總統賴清德希望派出新血，勸進林國漳參選，惟林的意願不大，綠營要派要誰出馬，還待協調。藍營方面，縣長女兒林羿伶、議長張勝德以及將代理縣長的副縣長林茂盛也被地方點名，另外，國民黨不分區立委吳宗憲也傳出受到高層屬意角逐宜蘭縣長，而吳宗憲本人也有意願，近日除了悄悄開始在宜蘭地方走動之外，這一年來也陸續蘭為宜蘭取到許多重要的建設跟政策支持，包括太平山鐵路復駛計畫、財畫法為宜蘭爭取更多財源。至於民眾黨方面，陳琬惠自2020年起擔任民眾黨立法院黨團主任，長期深耕宜蘭，2022年地方選舉民眾黨就提名她參選宜蘭縣長，落選後於同年底遞補高虹安擔任不分區立委。2024立委選舉，陳琬惠再披民眾黨戰袍出戰宜蘭縣立委惜敗，選後黨主席柯文哲安排她擔任宜蘭縣黨部主委，持續深耕地方，為2026年宜蘭縣長選舉做準備，是黨內出戰宜蘭的不二人選。