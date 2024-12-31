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▲韓國濟州航空客機墜毀，179人罹難。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空班機29日從泰國曼谷起飛，在全羅南道務安機場降落時失事釀179死。目前死者家屬齊聚機場，等待領回遺體，眾多家屬也開始輪流說起自己與死者的悲慘故事。一名男子透露才剛結束與親友的泰國旅行，因為自己在印度工作而沒搭濟州航空，但其他17名家族親友全數罹難，他非常崩潰。根據《韓聯社》報導，此名男子表示自己和家人共四人，與其他九名親戚為了幫祖父慶祝80歲大壽而相約去泰國玩，同團的還有來自木浦市的五名旅客，29日結束旅程後他獨自搭上返回印度宿舍的飛機，同團的17人則搭上飛往務安的航班，自己落地回到住處時得知空難的消息，心情十分痛苦。由於全家都離世，他心痛之下仍趕緊訂從印度飛往韓國仁川機場的機票，抵達韓國後從仁川機場趕往務安機場。男子說出如此悲痛的經過後，現場的其餘罹難者家屬也忍不住一起落淚，許多人都認為男子的遭遇十分悲慘。濟州航空29日在韓國西南部的務安國際機場發生179死空難，機上僅2名坐在機尾的空服員獲救，為韓國境內最嚴重的空難。根據外媒消息指出，務安機場將關閉至明年1月7日，所有國內外航班全部取消，連帶造成韓國航班大亂。