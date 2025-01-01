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▲今天元旦天氣轉差，全台都有降雨機率，各地早晚偏涼。（圖／中央氣象署）

▲元旦天氣開始出現明顯降雨，週四水氣更多，東北部甚至要留意局部大雨。（圖／中央氣象署）

▲元旦東北季風減弱，週四略有回溫，但週五下一波冷空氣抵達，週末各地氣溫偏冷。（圖／中央氣象署）

今（1）是2025年的第一天，受到南方雲系北移影響，各地追日出、看曙光的條件差，白天開始各地也要降下雨勢，中央氣象署提醒，今天全台降雨機率都提高，北台灣氣溫不超過20度，整天濕涼，明（2）日雨勢再升級，週五（1/3）才趨緩，週末則有新一波東北季風導致降溫。1月1日今天的天氣，氣象署表示，元旦天氣由北上的南方雲系主導，水氣增多的情況下，由南至北都有降雨機率，基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其它地區雲多零星降雨。氣溫上，中部以北及東北部低溫約14至15度左右，南部及花東16至18度，外出活動可加件外套以免著涼。環境部指出，清晨至上午東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，中南部位於下風處，易累積污染物。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。1月2日明天的天氣，氣象署說明，南方雲系明天將會直接籠罩在台灣上空，各地降雨機率比元旦還高，且東北部有「局部較大雨勢」發生的機率，外出上班上課都要記得攜帶雨具備用。天氣風險公司提及，元旦後至週末，台灣依然處於東北季風影響，週五起隨著南方雲系逐漸減少，中南部天氣才會逐漸轉為晴時多雲。氣溫方面，未來幾天變化不大，北部及東部高溫約17至20度，低溫13至16度；中南部高溫約20至23度，低溫14至17度，早晚仍偏涼。台灣下一波較明顯的降溫要落到下週一才逐漸有些變化。