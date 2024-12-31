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世界棒球12強中華隊冠軍總教練曾豪駒今（31）日受邀參加「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，談到經典賽資格賽35人名單對外公布時間，他表示預計在年後才會正式宣布。中華隊於世界棒球12強一舉奪冠，隊史首度拿到國際賽一級冠軍，隨後登場的經典賽資格賽，將在年後2月21日於台北大巨蛋開打，中職日前已經招開資格賽選訓會議，並提出35人大名單，根據消息陣容與12強相比有很大更動，僅隊長陳傑憲一人率隊，其餘以年輕球員為主，包括投手20人、捕手3人、內野手7人與外野手5人，其中旅外球員佔12至13人。由於外界都在等待35人大名單出爐，曾豪駒今日受訪時表示，因為卡到過年，隊伍會到年後一併調整，屆時再一次公布名單。「我們第一階段選出名單後，因為是休賽季，並未看到選手狀況，所以整個狀態與掌握度，會到年後開始調整，所以這份大名單會保留到年後，然後再去觀察後續，挑選出最適合的選手。」根據曾豪駒透露，最晚會在最後一次領隊會議後，挑選出最終名單，等同球員有大約2到3周調整時間，曾豪駒也希望球員可以提早做好準備，「第一階段集訓前，球員就要把自己準備好，像是自主性訓練或是去彼此交流，也把目前調整進度分享給我們，讓我們更快掌握狀態。」本次經典賽資格賽35人大名單中，旅外球員佔近三分之一，各界也很關注旅外球員何時歸隊，對此曾豪駒回應：「旅外方面會到2月中旬歸隊，再讓他們盡快調整到比賽狀態。」