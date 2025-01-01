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▲7-11福袋內容物，餅乾2包、飲料2瓶、濕紙巾1包、衛生紙1包、同IP紅包袋。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11春節福袋499元有5種組合、共21款選擇。（圖／7-11提供、記者整理）

▲全家福袋從紙袋升級為不織布袋，可重複當作購物袋使用。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家福袋最低價的「基本款」福袋開箱，每袋249元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲金蛇年福袋內含萊爾富抽獎券乙張和6個隨機商品，商品組合共6種。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲OKmart「蛇年春節福袋」，每袋168元大獎抽1兩黃金。（圖／記者鍾怡婷攝）

今（1）日7-11福袋正式開幕，全家、萊爾富、OK超商的福袋也已經登場，今年各大超商使出渾身解數，7-11福袋就超過百款、全家也推出IP聯名款、萊爾富大獎祭出台積電股票，《NOWnews》開箱四大超商最平價的福袋款式，根據內容物市價來清算價值，並整理各家百萬大獎，一次看懂哪家福袋最虧本、哪包最賺。📍大獎：瑪莎拉蒂Grecale GT跑旅（2台，每台市價348萬元）；二獎鎮金店10兩金條（市價110萬，1名）；三獎統一獅棒球英雄簽名球（5名）；特別獎大聯盟道奇小熊日本東京開幕戰之旅（1組2名，每組價值36萬）。7-11春節福袋自今（1）日開賣，今年最低本款的299元福袋款消失了，最低價格由499元起，不過除了提袋外可選冰霸杯或者可微波不銹鋼餐盒組，499元款共計有5種組合、21款選擇。內容物包括抽獎序號1組、跨品牌優惠券，以及餅乾2包、飲料2瓶、濕紙巾1包、衛生紙1包、同IP紅包袋。雖零食價值僅156元，不過冰霸杯以及提袋皆有IP圖案，質感也相當不錯，民眾可挑選喜歡的組合入手。◾浪味仙，市價30元◾康乃馨柔絲巾，市價20元◾康貝特200P EX能量飲，市價35元◾華元mini口口香，市價10元◾五月花衛生紙，零售價36元◾味丹冬瓜茶，市價25元◾Snoopy潮麻拼接手提袋+提把冰霸杯組合1：潮麻拼接手提袋+提把冰霸杯（6款圖案）Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、米奇。組合2：28L摺疊收納旅行袋+可微波不銹鋼餐盒（6款圖案：HelloKitty、KUROMI、史努比、咖波、米奇、奇奇蒂蒂）組合3：羊羔毛肩背手提包+提把冰霸杯（2款圖案：奇奇蒂蒂、米奇）組合4：羊羔毛肩背手提包+可微波不銹鋼餐盒（1款圖案：小熊維尼）📍大獎：尊爵獎325萬元的TESLA Model X 1台；頭獎2組100萬獎金；二獎Gogoro VIVA MIX BELT（10台）今年最基本款的福袋維持249元，且從紙袋升級為不織布袋，可重複當作購物袋使用，內容物提供除了價值250元的8種精選熱銷零食與飲料組合。即起至2025年1月2日前購買指定福袋再送50元購物金。每袋的回本關鍵就在「，有機會拿到包括精品盥洗用品組、保溫瓶、三麗鷗捏捏球、編織提袋、間諜家家酒化妝包等。還有機會獲得額外約250元商品卡（非每袋皆有），可兌換FMC衛生紙一串或900ml牧場直送鮮乳2入，商品總價值直接翻倍。◾強氣泡水，市價29元◾森永嗨啾軟糖，市價25元◾長榮嚴選 商務艙果舖物語米果，市價28元◾VIVA萬歲牌綜合堅果，市價35元◾Pocky百奇巧克力棒，市價38元◾卡迪那德州薯條茄汁口味，市價35元◾來一客泡麵，市價25元◾蚵仔煎，市價35元◾隨袋贈品：間諜家家酒玩偶（價值119元）📍刮刮卡大獎：◾頭獎高島A-5203愛舒服iVoz Pro AI沙發按摩椅(波爾多紅，2名)◾iPhone16 128G(不挑色，5名)◾LG AS651DSS0 WIFI 360°空氣清淨機 寵物功能增加版(1名)◾PS5 Slim 光碟版主機 新款薄型主機(1名)◾Dyson Airstrait HT01 二合一吹風直髮器，不挑色(1名)◾五星級的君悅酒店-雙自助餐通用平日午餐雙人券(10名)◾Hi-Life商品卡1000元（50名）📍登陸序號抽獎：「台積電股票」乙張（頭獎名額3名）今年萊爾富超狂！登陸序號抽獎推出台積電股票，最低價只要花100元買刮刮卡，就能參與抽獎，福袋最低本款則是維持200元，內含萊爾富抽獎券一張和6個隨機商品，商品組合共6種，品項包括熱賣的休閒零嘴、糖果巧克力、餅乾、飲品與日用品，最高有機會獲得高達234元的隨機商品。◾多力多滋超濃起司玉米片108g，市價45元◾卡迪那德州薯條茄汁口味，市價35元◾Airwaves口香糖，市價45元◾三麗鷗迷你柔膚濕紙巾4入，市價69元◾奇多 隨口脆，市價12元◾黑松汽水C&C氣泡飲，市價35元◾頭獎黃金元寶（1兩）◾Apple iPad Air 13吋 256GB◾SHARP 31L自動料理兼烘焙水波爐◾Apple AirPods Pro 2◾Panasonic 6公升除濕機◾PHILIPS K歌藍牙音箱◾可口可樂™歡聚雙享粒理鍋◾OKmart禮券2000元/1000元◾OK Point 6666點◾OK超商現金折價券等OK福袋維持去年售價168元，為全台最低價福袋，隨機包含可樂、乖乖、阿華田、維力、舒潔、旺旺、華元、黑松等知名品牌糖餅、飲料組合，從經典零食到實用日常品，內含7至8款正貨糖餅、飲料，以及每袋刮刮卡一張。◾OKchoice青花椒風味爆米花35g，市價35元◾可口可樂隨型罐330ml，市價25元◾酷椰嶼100 %椰子汁250ml，市價30元◾立頓精選黃牌紅茶25入，市價59元◾舒潔袖珍包面紙三入裝，市價15元◾康乃馨寶貝天使潔膚濕巾10片裝，市價25元◾嗨啾葡萄軟糖35g，市價18元◾統一脆麵55g，市價10元