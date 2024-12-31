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▲中華隊12強奪冠，有網友提議將新台幣紙鈔改為台灣英雄。（圖／翻攝自threads）

▲中華隊在12強賽拿下冠軍，選手身上穿的冠軍紀念T引起球迷搶購。2天內就狂銷10萬件，創造新台幣9500萬元商機。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

台灣棒球隊在WBSC世界12強棒球錦標賽中奪下世界冠軍，成為台灣棒球、甚至是中華民國史上的一件大事。日前有人希望能將新版伍佰圓鈔票印上12強代表隊奪冠的英姿。今（31）日在「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」上，總統賴清德也親自表示，會讓這件事情「實現」。兩位出席活動的球員曾頌恩和江國豪則表示，對此感到很榮幸。今天記者會上，總統賴清德一句：「500元上的少棒小朋友長大了」，讓台灣棒球迷們興奮萬分，他宣布將會讓12強賽奪冠畫面登上新台幣的紙面，讓這成為國家共同的記憶。新台幣上的圖案都被認為是可代表台灣的事物或偉人，壹佰元是國父、國民黨先總理孫文像；貳佰圓是先總統蔣公；伍佰圓是南王國小少棒隊以及梅花鹿和大霸尖山；壹仟圓則是教育主題的「小學生上課」，以及「帝雉 玉山日出 塔塔加薊」。賴總統口中的少棒小朋友正是「南王國小少棒隊」，他們在1998、1999年代年表臺灣隊遠征美國，參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，連續兩年稱霸世界少棒冠軍，紀錄片導演曾文珍就曾以南王小將奪冠的故事拍了紀錄片《冠軍之後》，也參加了多項國際紀錄片展。我國在2000年七月正式發行這版新鈔。如今南王國小少棒奪冠的成就，將換成中華隊首次在一級世界大賽奪冠的榮耀。對此，中華職棒會長蔡其昌今天在記者會上也被驚艷到，他表示今天聽到總統現場這樣講才知道，自己也感到很意外。蔡其昌說，之前跟央行提議過發紀念幣，但對方說事出突然，籌備需要一些時間，將此事轉報給總統後，對方點頭沒多說什麼，沒想到轉頭就在記者會上宣布未來要讓12強賽奪冠登上新台幣紙鈔的消息。「他（賴清德）說伍佰圓上的少棒選手長大了，關於紀念幣也會和央行再協調。」中華隊打者曾頌恩受訪時直言，能出現在紙幣上是一種榮幸，「因為能出現台灣人民生活上會用到的錢上，感覺是蠻不一樣的經驗。」投手江國豪也說，很高興能成為國幣上的一份子，畢竟這不是隨便都能被印上去的。