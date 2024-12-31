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民眾黨主席柯文哲涉京華城案日前遭起訴，北檢表示還有其他多案在偵辦中，而週刊今（31）再爆料，柯文哲、沈慶京曾在魚果市場第一次流標當晚密會3小時，疑似討論魚果市場，臺市議員苗博雅除指出「柯文哲第2季即將開始」，更痛批此案太誇張：「蓋一座魚果市場要2百億！一座爛尾樓哪有正常廠商敢標？」週刊今報導北檢已悄悄開始偵辦魚果市場，發現：「2019年7月8日魚果市場第一次招標流標當晚，柯與時任北捷董事長李文宗一同到威京集團總部3樓，密會沈慶京長達2小時50分，是否與市府重新招標及中工集團以低價搶得魚果市場標案有關？」苗博雅今上94要客訴直播節目指出，正常減項發包的建案是蓋了空體，裡面沒有裝潢，但是魚果市場是先減樓層、後追加擴充的預算，圖畫8層、但只要蓋6層，等於一棟爛尾樓，內部還沒有空調冷氣，後由中華工程低價得標，她說：「如果是正派廠商，看到這個案子嚇都嚇死了！為什麼中華工程這麼好膽？竟然敢下去標？」根據今天週刊報導內容，苗博雅強調，魚果市場第一次招標流標後的後續方案由柯文哲裁示，除每坪單價提高10%至12%外，擴充興建也不用重新招標，最後完工至少要200億，是非常誇張的一個案子，隨著柯文哲京華城案第一季遭起訴，柯文哲還有第二季其他案子隨時會開始偵辦。