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中華隊於世界棒球12強一舉奪冠，首度拿到成棒一級國際賽世界冠軍，為慶祝中華隊讓世界看到台灣，於國立臺灣博物館開辦「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，今（31）日開辦記者會上，邀請總統賴清德、中華職棒大聯盟會長蔡其昌、楊清瓏秘書長出席之外，12強奪冠班底總教練曾豪駒與球員江國豪、曾頌恩也與會開幕記者會。有趣的是，當記者會上帶到冠軍隊成員在場上奮戰照片時，總統賴清德突然提問江國豪，是否記得照片當下那球是投什麼球種？江國豪回應：「那是一顆三振對手的滑球。」，緊接著賴清德又問曾頌恩，照片當下的眼神在看哪裡，曾頌恩則說：「這是希望再多打一支安打，為球隊貢獻更多分數的眼神！」面對總統沒事先「re稿」就提問的有趣互動，曾頌恩回憶，笑說沒想到總統會在記者會上突然發問，「當下是已經有點嚇到發抖，只能努力回想，打出那球時的情境。」除了意外與總統在公開場合對話，受邀的江國豪、曾頌恩也搶先進入展場開逛，分享在眾多展品中，印象最深刻的是哪樣物品。曾頌恩笑說印象最深刻的是球迷特別製作的「全六面骰子」，象徵中華隊從預賽一路晉級，另外還有球迷加油的板子，上面寫滿祝福的話，他剛剛還花時間仔細看過，江國豪則表示，「我的話是最後那顆奪冠的球，意義非凡，這次透過特展展示出來，可以跟大家分享奪冠過程的榮耀，也分享這座冠軍給全台灣。」