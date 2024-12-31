2024年最後一天12/31在星期二，沒有連續假期，減少了民眾出遊動力，下班後想在家叫外送、點炸物恐怕需要一點小技巧才能吃得到。台灣鹹酥雞老闆洪誌謙提到，雖然油鍋、人員都已經加倍迎戰，但至少要等1小時才能吃得到。透過外送平台可能需要等更久，想吃酥脆炸物、熱呼呼美食，foodpanda 建議可以事先提供小費或是選擇較近的店家，能增加外送員接單意願，不會讓自己的訂單在空中飄。
跨年夜點外送恐怕需要多一點耐心了，根據foodpanda 發言人郭昕宜表示：「跨年期間會比前一周的訂單量，預估會成長20~30%。」如果外送員也去跨年上線的外送員減少訂單量增加，就意味民眾等待期要更長。提供3點外送小秘訣，讓訂單不會在空中飄。
🟡跨年夜靠三招外送快速送達
📍1提供小費：首先最現實面的就是「小費」，預先支付小費，外送員在接單時也能看到小費，大大增加了接單意願。餐廳業者和平台都有觀察到，事先給小費能大幅降低被棄單的機會。之前在臉書社群「外送員的奇聞怪事」內有不少外送騎士分享小費經驗，「遠單有小費加持，大家也願意接單。」、「這招太厲害了」、「客戶為了怕餐點延遲，自然會先付小費」、「有小費有差」、「兩全其美」、「7樓都能爬上去」。
📍2選擇較近的餐廳：遠單給外送員的報酬雖然較高一些，但換算時間成本可能還不如多接一張近單，此外，如果在訂單高峰期接遠單，可能會錯過附近更快完成的訂單，減少收益最大化的機會。
📍3避開尖峰點餐時間：雖說跨年夜下班後一直到隔日凌晨都可說是尖峰期，但foodpanda分享跨年夜以炸物來說23:00~00:30是尖峰點餐時間，建議可以提早1~2小時下單，避免大量訂單湧入延遲送餐。
🟡「外帶自取」提早一小時下單
不想要自己的餐點等不到外送員幫忙送，不如自己取餐吧！但跨年夜的宵夜場罪惡美食，像是炸物、燒烤等訂單量都相當大，建議提早1小時下單才不會餓肚子或是影響跨年興致。
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡跨年夜靠三招外送快速送達
📍1提供小費：首先最現實面的就是「小費」，預先支付小費，外送員在接單時也能看到小費，大大增加了接單意願。餐廳業者和平台都有觀察到，事先給小費能大幅降低被棄單的機會。之前在臉書社群「外送員的奇聞怪事」內有不少外送騎士分享小費經驗，「遠單有小費加持，大家也願意接單。」、「這招太厲害了」、「客戶為了怕餐點延遲，自然會先付小費」、「有小費有差」、「兩全其美」、「7樓都能爬上去」。
📍2選擇較近的餐廳：遠單給外送員的報酬雖然較高一些，但換算時間成本可能還不如多接一張近單，此外，如果在訂單高峰期接遠單，可能會錯過附近更快完成的訂單，減少收益最大化的機會。
📍3避開尖峰點餐時間：雖說跨年夜下班後一直到隔日凌晨都可說是尖峰期，但foodpanda分享跨年夜以炸物來說23:00~00:30是尖峰點餐時間，建議可以提早1~2小時下單，避免大量訂單湧入延遲送餐。
🟡「外帶自取」提早一小時下單
不想要自己的餐點等不到外送員幫忙送，不如自己取餐吧！但跨年夜的宵夜場罪惡美食，像是炸物、燒烤等訂單量都相當大，建議提早1小時下單才不會餓肚子或是影響跨年興致。
更多「2025跨年」相關新聞。