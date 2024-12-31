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▲《原子少年2》的畢業演唱會驚喜不斷，嗨翻全場粉絲。（圖／記者李政龍拍攝）

▲少年們在畢業演唱會上賣力演出，誠意十足。（圖／記者李政龍拍攝）

▲少年們帥氣演出讓粉絲的心全融化。（圖／記者李政龍拍攝）

原少A2畢業演唱會連開兩日，於12月29日圓滿落幕，演唱會首日雖然晚上7點才開演，但不到中午，場外即聚集大量粉絲等待少年進場彩排上班，3點才開賣的官方周邊也有人龍排隊，演唱會上不僅第一季的學長們現身助陣，王ADEN、高爾宣OSN也驚喜登場，本土天團玖壹壹成員建志的出現更讓全場的氣氛嗨到最高點。本次畢業演唱會將節目的最後幾首歌全部搬上舞台，重現海外團友誼賽及總決賽的經典，連兩日演唱會都由克卜勒、風行者帶來《死也要死在舞台上》為演唱會揭開序幕，渲染力十足的表演炸翻全場。除了友誼賽及總決賽系列歌曲，學長合作賽的歌曲也是演唱會一大亮點，FEniX、VERA、Saturnday皆回來助陣重現合作賽舞台，第一屆學長回歸引爆TICC全場粉絲尖叫聲，氣氛嗨到最高點。兩日演唱會累計表演36首歌，3小時唱好唱滿，相當有誠意。除了學長之外，更有導師來助陣，擔任星際導師的健志和天狼星原班人馬帶來了《LOCAL》的舞台，台味十足，久違的和少年們一起站在舞台上，健志說：「我原本要去看阿妹演唱會，但是因為你們這場表演很重要，所以我才沒有去看。」行動力挺少年們的首場大型演唱會，讓少年們相當感動。而曾在節目擔任流星導師，還幫小行星寫歌、邀請他們擔任專場嘉賓的王ADEN則是和小行星重現了《想了你6次》，更在台上爆料少年們籌備演唱會的辛苦，也真性情的大讚少年們的表現，認為他們不輸日、韓偶像團體，還在現場和粉絲們相約，畢業演唱會過後還是要繼續支持少年們，一起攜手推進在地的表演文化、市場，而自己有機會也會多幫少年們寫歌，一番激勵少年與粉絲的發言非常熱血，感動全場粉絲。除了健志和王ADEN，高爾宣OSN則是以神祕嘉賓的身分驚喜登場，和節目中的創作擔當伍承慶、+How李家皓、洪暐3位少年一起帶來全新版本的《Without You》，讓許多粉絲直呼：「真的有驚喜到！」高爾宣笑說雖然自己沒有參加這個節目，但來到現場和少年們一起表演，就好像是學長一樣，也透露在後台看少年們急急忙忙的準備，也感受得到少年們登台前的壓力和緊張，但上台後都表現得很好，很替少年們開心。