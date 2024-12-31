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世界棒球12強中華隊勇奪冠軍，台灣英雄的拚戰精神讓球迷感動不已，為讓大家回味中華隊冠軍之路，明年元旦將於國立臺灣博物館舉辦「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，把中華隊的點點滴滴公開展示給大家欣賞。而今（31）日在開展記者會上，關於中華隊獎金的部分，也有進一步的消息，棒協常務理事高人傑代表理事長辜仲諒表示，會努力在春節前將獎金發給所有人。高人傑今天代表棒協理事長辜仲諒出席記者會，他表示辜董認為現行獎金制度未能兼顧教練團和工作人員，希望未來制定更完善的獎金制度，在和中華隊人員討論之後，希望能努力給出合理的獎金分配，也強調7千萬獎金會在農曆春節之前送到大家手中。辜仲諒在本次12強賽開打前承諾，預賽每場勝利提供1000萬台幣，預賽4勝已累積4000萬台幣。球隊如今奪冠，辜懂也將實現諾言，再加碼3000萬台幣，總獎金達到7000萬台幣。而除了辜董的獎金之外，這次國光獎章獎金：根據體育署規定，12強賽為一等二級賽事，冠軍選手每人可獲700萬台幣，亞軍500萬、季軍300萬。中華隊現已確保亞軍，28位選手的獎金共計1.4億台幣，如今中華隊奪冠確認將領取高達1.96億元的獎金。但教練團只有總額600萬元的激勵金，均分後每位教練將可獲約60萬元，也引起爭議。另外，WBSC世界棒球12強獎金池，世界棒壘總會（WBSC）將頒發150萬美元（約4887萬台幣）給冠軍球隊。