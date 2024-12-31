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「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」今舉辦展前記者會，總統賴清德出席與會，致詞時表明未來會努力將新台幣500塊上的圖案改成中華隊12強奪冠的畫面，將球迷期待付諸實現，同場出席的中華隊12強奪冠成員曾頌恩事後被問到這件事，表示感到很意外、也很榮耀，還開玩笑說以後錢包裡都只放500元新鈔。「覺得很榮幸吧！自己可以出現在台灣人民平時都會用到的紙鈔上，以前看都是像是國父或是少棒小朋友，到現在有機會變成這次12強的我們。」本屆世界棒球12強賽上，曾頌恩出賽6場，揮出3支二壘安打，貢獻3分打點，將在中職傲人的長打火力延續到國際最高殿堂。曾頌恩還透露，其實在奪冠後，就有看到球迷在網路上發起這件事，只是沒想到現場從總統親口聽到要執行下去，有點不真實的感覺。一旁的江國豪也說：「確實嚇了一大跳，以為會有一段程序要走，結果聽到總統公開這樣講，真的很開心。」聊到奪冠照片被轉印到紙張上，曾頌恩還特別提到奪冠海報上，自己被擋住的趣事。「在職棒雜誌封面的奪冠海報上，不知道誰衝出來把我臉擋住了，大家都有在裡面，只有我不見了，只剩一頂帽子。」