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▲綠鬣蜥移除工具使用方式教學，首批135人綠鬣蜥移除生力軍結訓。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣府於12月30日完成首批針對民眾的綠鬣蜥移除教育訓練課程，共吸引150人報名，其中135人完成訓練。這些結訓人員將於林業及自然保育署完成移除資料上傳系統（APP）的建置後，正式投入綠鬣蜥移除工作。為服務屏中及屏南地區民眾，縣府將於114年1月21日及22日，分別在東港與恆春加開兩場訓練課程，並於1月14日17時起，於縣府及農業處官網開放線上報名，每場名額100人。屏東縣自108年首創以農產品兌換方式，鼓勵民眾移除侵害農田及住宅的綠鬣蜥，截至113年12月30日，共移除44,357隻，其中民眾移除的數量達13,300隻。農業處表示，隨林保署開放全民參與移除工作，預估民眾貢獻的移除數量將進一步提升，因此，原有的兩處消防隊兌換點將自114年1月1日起停止受理兌換業務，讓消防隊專注於打火及救護工作。農業處長鄭永裕表示，在林保署的移除回報APP建置完成前，縣府將於屏東縣動物之家設置暫時兌換點，提供週一至週五早上8時至下午5時的服務，民眾可攜帶捕捉的綠鬣蜥兌換農產品。