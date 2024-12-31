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▲蘿拉（左）坦承犯法認錯，會面對接下來的所有司法責任，不過也反咬蔡阿嘎昔日指使不法情事的內幕。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

▲蔡阿嘎（左）前員工蘿拉（右）指控其利用社群操弄輿論。（圖／翻攝自蔡阿嘎Life YouTube）

在YouTube上擁有百萬粉絲的網紅蔡阿嘎，今年6月宣布開除涉嫌不法的元老級員工蘿拉（林沛蓁），事後發布影片解釋來龍去脈，指控蘿拉以AB合約手法詐財上千萬元，事後蘿拉整個人神隱，僅有在今年7月被拍到行蹤，低調現身在台北市一家診所，然而，從蔡阿嘎聲明發出至今半年多，今（31）日蘿拉首度發出千字文聲明了，「懇請前公司不要再為難我年邁的父母。懇請前公司與大眾給我一條活路。」不過文內也反擊蔡阿嘎「做了太多骯髒事、賺沒良心的錢」，爭議事件再度浮上檯面。蘿拉在稍早的聲明中表示，「我對自己過去的行為感到萬分懊悔，為此已自行前往地檢署自請調查，會將自己在前公司所有的不法行為據實以告，並面對接下來的法律責任，申請自請調查後，我也必須對司法坦承，當中不能有任何一句謊言，否則罪責會更加重。」也坦言在工作期間目睹及參與許多不法情事，且自己內心產生不平與不滿，「或許是長年沒日沒夜24H on call，也或許是幫公司做了太多骯髒事、賺了太多沒良心的錢」，而自己卻賣了命只領五萬多元，「於是糟糕的貪念誤了自己。」接著，蘿拉更暗指蔡阿嘎倚靠著社群帶動輿論，「過去五個月來因為礙於事發當時已和前公司簽訂封口令不得對本案有任何發言，因此我也從未對前公司這段期間發表的相關影片及文章有任何回應，即使與事實相違也未曾反駁，卻被操作成神隱、人間消失」，表示自認該承受社群上的抨擊與謾罵，但「我也很清楚對方的影響力巨大，不僅是觀察者，更是與論浪潮的推動者，更遑論有著真正的網軍，我是怎麼知道的？因為我曾經協助過。」指控蔡阿嘎過去曾指使她操弄輿論。蔡阿嘎在6月初發出開除蘿拉的聲明後，蘿拉第一時間將個人社群全部轉為私人帳號，接著就人間蒸發，直到7月蔡阿嘎發出影片解釋與蘿拉事件來龍去脈，才知道蘿拉利用AB合約撈錢上千萬元，並且利用蔡阿嘎團隊名義向廠商要取大量公關品，不過面對許多指控，蘿拉都是音訊全無，事件透過蔡阿嘎方面表示案情交給司法處理，雙方爭議引發外界熱議。🟥蘿拉聲明全文：