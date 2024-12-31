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▲環抱人員兵分多路深入各環境熱點，包括畜牧場、工廠異味、廢水偷排等稽查。（圖／屏東縣府提供）

為守護屏東縣環境品質，環保局在歲末年終及農曆新春期間展開全方位擴大聯合稽查行動。環保局長顏幸苑率領7位科長及90位同仁，於30日下午2時至晚間9時，兵分多路深入各環境熱點，包括畜牧場、工廠異味、廢水偷排、露天燃燒、違規廣告物、環境衛生及公廁清潔等問題。縣府環保局表示，本次聯合稽查是「天羅地網」、「夜鷹早鳥」及「稽查無假期」等計畫的一環，針對近期民眾陳情與網路輿情投訴的問題展開，特別強化對露天燃燒、畜牧場與工廠異味、非法廢水排放的稽查，同時關注違規廣告物、道路環境衛生與公廁清潔等影響生活品質的環境議題。此次稽查共巡查280處，包括畜牧場114次、工廠29次、砂石場8次、資源回收場65次及露天燃燒熱區39次，並針對水質不佳處採樣11次、異味官能採樣4次，檢測結果將依法裁處。此外，現場共告發違反空污法9件、水污法1件、廢棄物清理法13件，合計23件違規行為，另查獲16件違規廣告物。其中，某知名養雞場因異味嚴重超標，已依法進行採樣並裁處；另屏東市與內埔鄉的2家資源回收場，分別因未妥善貯存廢棄物及未具再利用資格而違法，均已依法告發處理。縣長周春米強調，少數業者的不法行為是環境污染的主因，對公共衛生與自然環境造成重大影響。她呼籲業者應遵守法規，共同維護屏東縣的環境品質。