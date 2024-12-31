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中油今（31）日宣布，據天然氣價格公式計算，各類用戶2025年1月天然氣價格均應調漲，但考量適逢農曆春節期間及配合政府穩定物價政策，1月民生及工業等非電業用戶氣價不調整，由中油吸收；電業用戶氣價調漲1.5%。中油表示，據天然氣價格公式計算，各類用戶2025年1月天然氣價格均應調漲。但考量到農曆春節期間及配合政府穩定物價政策，1月民生及工業等非電業用戶氣價不調整，由中油吸收。至於電業用戶方面，為了反映部分氣源成本，電業用戶氣價調漲1.5%。據中油天然氣牌價表，工業用戶天然氣（1）、天然氣（2）參考牌價為13.192元／立方公尺、14.3778元／立方公尺；公用天然氣事業用戶天然氣（1）、天然氣（2）參考牌價為12.74元／立方公尺、13.89元／立方公尺；電業用戶參考氣價為15.2433元／立方公尺。