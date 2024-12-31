我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣國際造船公司舉行國家海洋研究院2艘調查船開工儀式，產官學研專家學者與會。(圖／記者黃守作攝，2024.12.31)

▲台灣國際造船公司董事長黃正弘致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.12.31)

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.12.31)

▲台灣國際造船公司承造海洋委員會國家海洋研究院2艘調查船，舉行開工祈福儀式，祈求開工順利。(圖／記者黃守作攝，2024.12.31)

台灣國際造船公司於今(31)日下午，在該公司高雄廠區船體工場，舉辦海洋委員會國家海洋研究院委建100噸級與300噸級2艘海洋基礎資料調查船開工祈福儀式，祈求開工順利，如期如質交船，以協助國家透過海洋，提升我國的國家競爭力。台灣國際造船公司承造海洋委員會國家海洋研究院2艘調查船開工祈福儀式，是由台灣國際造船公司董事長黃正弘與海洋委員會主任委員管碧玲主持，海洋委員會副主任委員黃向文、國家海洋研究院院長陳建宏、副院長李寶卿、翁健二、前院長邱永芳、海巡署副署長許靜芝、南部分署分署長鳳運昇、東南沙分署分署長張尹俊、中山大學海洋科學院院長廖德裕、高雄市政府秘書長郭添貴、海洋局局長黃登福等產官學研專家學者與會。台灣國際造船公司董事長黃正弘表示，此一建造案，於今(113)年3月15日決標，預計這2艘調查船於115年年底完工交船，該公司並為提升海洋研究能量與國家海域資料完整性等任務，將全力以赴，並依合約期程完工，交付國家海洋研究院使用。黃正弘說，這2艘調查船均有與其任務相適應的調查儀器設備，包括淺海多波束聲納或單波束聲納，以收集淺海海床及海底地形測繪資料，而甲板機械進行小型水下設備或感測器之施放、拖曳及回收，溫鹽深儀與輪盤採水器收集海水及樣本儲放，並設有多種實驗室及儀控室，具備資料、樣本收納及研究環境，提供海上即時分析處理、計算及保存等作業需求。海洋委員會主任委員管碧玲指出，海洋委員會自民國108年轄下成立國家海洋研究院後，便積極規劃興建專責公務調查船，並於民國111年經行政院核定海洋基礎資料調查船興建計畫，這2艘海洋基礎資料調查船將配備先進科儀設備，包含聲納系統、海上觀測系統、多參數溫鹽深儀與海水採樣系統，預計115年年底完工，屆時將提升我國海域調查與資源探勘之執行能量，全方位開啟海洋探索領域。國家海洋研究院院長陳建宏說，國家海洋研究院肩負海洋資源調查及科學研究等業務，更被定位為國家海洋智庫，而海洋調查船是執行海洋調查不可或缺的大型工作平台，許多海洋強權國家均已建構專責船隊。陳建宏並說，國家海洋研究院除這兩型調查船外，預計明(114)年招標興建4000噸級綜合大洋級調查船，配備三維震測及深拖聲納測繪等先進船載科儀設備，以提供精細的海床地形與地質資訊與揭示海底斷層微細結構，更搭配C波段雷達，可精確觀測雲雨動態，可強化我國氣候變遷因應韌性，未來將專責公務調查船隊順利啟航，以落實總統賴清德提出的「海洋國家、航向世界」及「探索海洋」政策方向，並充實海洋科研發展及海域環境資訊。