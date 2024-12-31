我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郵政博物館高雄館專業道覽人員盡職上完最後一天班。（圖／記者陳美嘉翻攝）

位於站西路中華郵政站前大樓二樓的「郵政博物館高雄館」的導覽服務將於2025年起終止，今(31)日二位專業導覽人員帶領過去參觀過的親子及銀髮族團體進行最後巡禮，還有小朋友向盡職的導覽姐姐獻花感謝她們的付出，場面溫馨感人。中華郵政公司前董事長吳宏謀基於館藏資源分享與文化近用理念，動用4000餘萬經費將位於的站前大樓一、二樓進行整修，一樓出租予業者經營咖啡廳，二樓則闢建為郵政博物館高雄館，2021年12月2日在郵政博物館高雄館正式開幕，定位為郵政區域性文教館，室內空間共達二百多坪，主要服務南部地區民眾，三年來累計入館參觀人次已突破3萬5千人。二位專業導覽人員，為中外參觀人士提供中華郵政歷史、珍貴郵票、文物等常態展及不定期特展的介紹，其中一位更是開館元老且精通日語。她說，非常熱愛郵政導覽員的工作，雖然假日經常要輪值上班，但想到能夠成為中華郵政與民眾之間的橋樑，再辛苦也值得，三年多來與高雄館已建立深厚的感情，如今要離開實在捨不得。擁有逾萬個親子家庭的非營利高雄囝仔親子共學團，過去就是郵政博物館高雄館的常客，還自發性製作可愛小郵務士衣帽、背包，並揪團與高雄館開設「小小郵務員學習營」持續半年時間。今天雖然不是假日，但有幾位家長聽到高雄館專業導覽最後一天上班，特地帶著小朋友來獻花給導覽姐姐，肯定她們的表現。