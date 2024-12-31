台北市兒童樂園將在今（31）日晚間19點，同步紐西蘭施放跨年煙火，全台灣最早迎接2025年到來，除此之外，現場還有無人機飛行展演，讓小朋友們一下課就可以前往現場觀賞囉！
一年一次的跨年煙火來了！全台灣最早的跨年煙火就在台北市士林區的兒童新樂園，自2023年開始，台北市兒童樂園就同步最早跨年的紐西蘭時區，將在台灣時間31日19點就會開始施放跨年煙火，並且將營業時間延長至晚間8點。
今年的兒童新樂園更準備了長達300秒的煙火秀，而且從晚間18點起就有「微醺開根」精彩的表演、無人機飛行展演等活動，讓小朋友們可以搶先看到最絢爛的煙火！
全台灣最早跨年煙火！兒童新樂園活動資訊
活動流程：
18:00 原住民表演團體「微醺開根」表演
18:50 無人機飛行展演時間
19:00 紐西蘭同步直播並施放300秒煙火
20:00 營業時間結束
兒童新樂園地址： 11169台北市士林區承德路五段55號
交通資訊
捷運劍潭站出口3→公車轉乘站→41、紅30、兒樂2號線、529(例假日停駛)、市民小巴8→兒童新樂園
捷運劍潭站出口1→直行基河路(距離約2公里) →兒童新樂園
開車
國道一號：
• 圓山(松江路)交流道→民族東路→民族西路→承德路→文林路587巷 →兒童新樂園
停車場資訊
由園區北側文林路587巷出入口進入。
停車車格數：
汽車格442格(含身心障礙停車格12格)。平日一小時收費30元。
機車格393格(含身心障礙停車格8格)。一次收費20元。
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今年的兒童新樂園更準備了長達300秒的煙火秀，而且從晚間18點起就有「微醺開根」精彩的表演、無人機飛行展演等活動，讓小朋友們可以搶先看到最絢爛的煙火！
全台灣最早跨年煙火！兒童新樂園活動資訊
活動流程：
18:00 原住民表演團體「微醺開根」表演
18:50 無人機飛行展演時間
19:00 紐西蘭同步直播並施放300秒煙火
20:00 營業時間結束
兒童新樂園地址： 11169台北市士林區承德路五段55號
交通資訊
捷運劍潭站出口3→公車轉乘站→41、紅30、兒樂2號線、529(例假日停駛)、市民小巴8→兒童新樂園
捷運劍潭站出口1→直行基河路(距離約2公里) →兒童新樂園
開車
國道一號：
• 圓山(松江路)交流道→民族東路→民族西路→承德路→文林路587巷 →兒童新樂園
停車場資訊
由園區北側文林路587巷出入口進入。
停車車格數：
汽車格442格(含身心障礙停車格12格)。平日一小時收費30元。
機車格393格(含身心障礙停車格8格)。一次收費20元。
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