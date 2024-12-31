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▲兒童新樂園的煙火秀，已在近年成為全台灣最早的跨年煙火。（圖／翻攝兒童新樂園臉書）

▲台北市兒童樂園每年跨年都吸引大批人潮到場。（圖／翻攝兒童新樂園臉書）

台北市兒童樂園將在今（31）日晚間19點，同步紐西蘭施放跨年煙火，全台灣最早迎接2025年到來，除此之外，現場還有無人機飛行展演，讓小朋友們一下課就可以前往現場觀賞囉！一年一次的跨年煙火來了！全台灣最早的跨年煙火就在台北市士林區的兒童新樂園，自2023年開始，台北市兒童樂園就同步最早跨年的紐西蘭時區，將在台灣時間31日19點就會開始施放跨年煙火，並且將營業時間延長至晚間8點。今年的兒童新樂園更準備了長達300秒的煙火秀，而且從晚間18點起就有「微醺開根」精彩的表演、無人機飛行展演等活動，讓小朋友們可以搶先看到最絢爛的煙火！18:00 原住民表演團體「微醺開根」表演18:50 無人機飛行展演時間19:00 紐西蘭同步直播並施放300秒煙火20:00 營業時間結束捷運劍潭站出口3→公車轉乘站→41、紅30、兒樂2號線、529(例假日停駛)、市民小巴8→兒童新樂園捷運劍潭站出口1→直行基河路(距離約2公里) →兒童新樂園開車國道一號：• 圓山(松江路)交流道→民族東路→民族西路→承德路→文林路587巷 →兒童新樂園由園區北側文林路587巷出入口進入。停車車格數：汽車格442格(含身心障礙停車格12格)。平日一小時收費30元。機車格393格(含身心障礙停車格8格)。一次收費20元。