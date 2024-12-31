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民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城，以及政治獻金案，經台北地檢署提起公訴後，台北地院2度裁定交保，保釋金也從原本的3000萬元，提高到7000萬元，並配戴電子腳鐐；不過30日柯文哲等人交保獲釋26小時後，北檢不服裁定，在跨年夜5時30分下班前，正式對柯文哲等4人，再提出抗告。稍早，台北地院也表示，檢方將抗告狀於下班前送交本院，因此北院已將抗告卷送交高院。北檢今針對法院就柯文哲4人交保裁定，今下午5點30分提抗告，茲將抗告理由簡要說明如下：一、原裁定認定柯姓被告等4人犯罪嫌疑確屬重大，若經判決有罪確定，重刑可期，可能伴隨高度逃亡風險，故除諭知被告等提出鉅額交保金額外，並命被告等均應接受如原裁定所示之科技設備監控，此固可降低被告等逃亡之風險，惟於被告等行動自由未受拘束之情形下，仍非屬100%之無風險措施 ，且對於防止被告等與他共同被告及證人間之接觸 、串證行為，亦難起效用，而有妨害將來審理發現真實之訴訟目的。二、 沈姓、應姓被告於偵查初期即有逃亡之事實，且沈姓被告於「國內」資金壓力沉重，於「國外」復有投資置產，足認渠等均有高度逃亡可能，一旦發生逃亡情事，不僅妨害審判程序與真實發現，更嚴重斲傷司法公信力。三、 原裁定指摘被告許芷瑜於本案起訴事實之涉案情節不明乙節，檢察官於抗告書再度強調被告許芷瑜，並非柯姓被告口中所稱之「愛玩的小朋友 」，而是負責為柯姓被告處理私密行程及保管財務、收受金錢之重要角色。綜觀偵查中發現：(一) 柯姓被告於111年10月24日，在市長辦公室內踩著飛輪見證人邱清章，邱清章將陳盈助委託代為轉送之現金新臺幣（下同）300萬元，放在市長室地板上，離去後，柯姓被告即將上開款項交與被告許芷瑜處理。(二) 眾望基金會於111年12月初存入之150萬元款項，業據證人即被告李文宗任職北捷公司董事長之秘書范雅琪證述，係被告許芷瑜將現金150萬元拿至北捷公司樓下交付證人秘書范雅琪。(三) 柯姓被告於112年3月間，親自前往臺北市中正區醒吾大樓拜會證人「悟覺妙天禪師」之悟覺妙天，並帶走悟覺妙天天交付裝有現金1000萬元之皮箱，柯姓被告收受該1000萬元現金後，亦交付被告許芷瑜保管，被告許芷瑜再依柯姓被告指示之金額，逐筆交付被告李文宗、李文娟，以處理新故鄉協會之事務。(四) 以上事證，可認柯姓被告收受鉅額現金款項後，多直接交給被告許芷瑜保管，並做後續運用處理。被告許芷瑜於犯罪事實中之角色，舉足輕重。且被告許芷瑜，係柯姓被告教唆逃亡在外，犯罪細節尚待緝獲後釐清查明，兼衡以現今科技發達，渠等亦可能利用通訊軟體，或透過第三人作為串證管道，故為防止勾串，即有羈押柯姓被告之必要。四、 本案柯姓、沈姓、應姓等被告之實際權勢及實質影響力，均為公眾周知之事實，倘渠等交保在外，恐影響共同被告及本案重要證人之陳述。例如，某證人曾於偵查中具結證述工作簿「wen」就是柯姓被告等語，惟該證人於柯姓被告交保後接受媒體採訪時，卻否認此情，顯見該證人前後陳述不一致，即為適例。五、 本署為審判程序之順利進行，確保發現真實，依法提出抗告。