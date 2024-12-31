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▲前員工蘿拉（右）長文反擊，指控蔡阿嘎（左）網軍操控輿論。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）

▲蘿拉（右圖）自爆不發聲是因為和蔡阿嘎（左圖）簽訂了封口令。（圖／蔡阿嘎臉書）

百萬YouTuber蔡阿嘎先前遭前員工蘿拉捲走上千萬，一度鬧得沸沸揚揚，蘿拉在噤聲將近半年後，首度於IG發聲吐露苦水，自爆在風波爆發時選擇沉默不反擊的原因，是因為有簽署封口令，「過去五個月來因為礙於事發當時已和前公司簽訂封口令不得對本案有任何發言。」她甚至指控蔡阿嘎買網軍操作輿論風向，「我是怎麼知道的？因為我曾經協助過。」丟下震撼彈。蔡阿嘎和蘿拉的AB合約糾紛看似已經落幕，在風波爆發之後，蔡阿嘎甚至已經能夠將此事拿來自嘲，當成影片素材，而蘿拉始終一聲未吭，慘遭外界炮轟神隱不敢面對。對此，蘿拉今（31）日稍早發文反擊，會沉默5個月是因為事發當時和前公司簽訂封口令，「不得對本案有任何發言，因此我也從未對前公司這段期間發表的相關影片及文章有任何回應，即使與事實相違也未曾反駁，卻被操作成神隱、人間消失。」蘿拉強調對於外界的指責、謾罵，全都是自己應該承受的，卻也深知前老闆蔡阿嘎的影響力非常巨大，「不僅是觀察者，更是與論浪潮的推動者，更遑論有著真正的網軍，我是怎麼知道的？因為我曾經協助過。」她透露，自己早在數個月前就多次提交還款計畫，目前已經在走司法程序，「無論未來有多艱難，我都必須積極努力工作，堅持積極還款並接受法律制裁。」蘿拉只希望自己的過錯不要波及家人，「懇請前公司不要再為難我年邁的父母。他們已經因我的錯誤而感到無比痛苦，任何問題請來找我，請給予他們最基本的尊重與安寧。」她也請求蔡阿嘎和外界給她一條活路，「讓我有機會重新腳踏實地穩定工作，並將所得盡力投入還款，逐步面對所有應承擔的責任。」她將會努力重新振作，同時也盡自己所能來彌補過錯。