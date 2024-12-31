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▲蔡阿嘎過去曾拍過開箱蘿拉家的影片，蘿拉臥室琳瑯滿目的精品與奢侈品讓人瞠目結舌。（圖／翻攝自蔡阿嘎Life YouTube）

▲蘿拉（左）坦承犯法認錯，會面對接下來的所有司法責任，不過也反咬蔡阿嘎昔日指使不法情事的內幕。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

▲蔡阿嘎（左）前員工蘿拉（右）指控其利用社群操弄輿論。（圖／翻攝自蔡阿嘎Life YouTube）

百萬YouTuber蔡阿嘎今年6月宣布開除涉嫌不法的資深員工蘿拉（林沛蓁），並拍影片解釋來龍去脈，指控蘿拉以AB合約手法詐財上千萬元，並將拍攝產品所需之公關品佔為己有、欺騙廠商及同事、私下傳言公司及蔡阿嘎難搞以哄抬自身等，種種行徑被蔡阿嘎揭發，令他痛心又不敢置信，而蘿拉事發後神隱半年多，終於在今（31）日首度發聲，以千字文道歉表示將承擔司法責任，不過同時也反擊蔡阿嘎買網軍操弄輿論嗆聲「做了太多骯髒事」，爭議引發各界熱議。對此《NOWnews今日新聞》也整理出該事件爭議懶人包，帶你／妳一塊來看看。🔺今年6月蔡阿嘎宣布發出開除蘿拉聲明，時隔一個月，透過一部長達30分鐘的影片公開事件來龍去脈，指控蘿拉諸多不實、違法及違心行為，種種行徑包括如下：針對以上指控，蘿拉持續六個多月消失，同時關閉社群平台不對外發聲，直至今日發下千字文公開心聲，表示將承擔司法責任，不過同時也反擊蔡阿嘎買網軍操弄輿論，並嗆聲「做了太多骯髒事。」幾項重點如下：🟥蘿拉聲明全文：