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▲蔡阿嘎（左）指出資深員工蘿拉（中）做出不法行為，宣布解除雙方勞雇關係。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）

蔡阿嘎指控前員工蘿拉用AB合約詐財，事隔半年，，但也爆料蔡阿嘎逃漏稅千萬元，並且販賣中國製造產品，愛台灣形象全是假，蘿拉還說，她賣命幫公司賺一年賺進上億，但月薪卻只有5萬，才導致動了AB合約的念頭。蘿拉在IG寫下長文，先是感謝蔡阿嘎的提攜，一同努力確實也讓頻道越來越好，公司有更多獲利，粉絲也暴風成長，從公司原本只3、4個人，到現在已經有數十人，年營業額高達9位數，蔡阿嘎更在台北有7間房子，但蘿拉卻越來越厭世。蘿拉爆料蔡阿嘎愛台灣人設全是假，賣很多來路不明的中國貨，還逃漏稅千萬元，「也或許是幫公司做了太多骯髒事、賺了太多沒良心的錢，眼看著老闆從租小套房到買七間房，頻道訂閱數從數萬到現在全網追蹤667萬，我心中也變異越來越感到困惑，我賣了命，每年為前老闆賺進數千萬，承擔了只有實際受令執行的核心員工的高度風險，但為什麼我前幾年的月薪只領五萬多元？於是糟糕的貪念誤了自己。」蘿拉透露，2020年前後，在娛樂圈的朋友財務上有困難，「我因而動了做AB合約的想法，這不是藉口，錯了就是錯了，現在回想這一切，我仍懊悔不已，任何人觸犯法律就要接受制裁，我必須面對犯的所有錯誤，和所有的不法牟利。」而事發半年，蔡阿嘎時常在社群平台酸蘿拉，要她出來面對，但蘿拉卻表示，過去5個月，礙於事發當時已經和前公司簽封口令，不能對本案有任何發言，「因此我也從未對前公司這段期間發表的相關影片及文章有任何回應，即使與事實相違也未曾反駁，卻被操作成神隱、人間消失。」蘿拉表示，每一條謾罵的訊息，都是她該承受的，「數月前開始，我已多次提交還款計畫書，並且目前正在由司法審視起訴事項，無論未來有多艱難，我都必須積極努力工作，堅持積極還款並接受法律制裁。」