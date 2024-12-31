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▲警方在蘿拉家中查獲有二級毒品成分的電子煙彈。（圖／翻攝自蘆洲分局新聞資料）

▲蘿拉在社群網站上發表聲明，雖然稱對自己行為懊悔萬分，也揭露了前公司的部分內幕。（圖／摘自IG）

網紅蔡阿嘎在粉專上發出社區樓房的照片，寫道：「2024年的最後，來幹大事囉！」外界聯想到他是向涉嫌侵占公司款項多達8位數的資深員工蘿拉（林沛蓁）討債，而新北市蘆洲分局的新聞資料中則指出，在蘆洲的某屋內起獲3顆煙彈，為二級毒品依托咪脂陽性反應，已將持有人林姓女子帶回偵辦。警方新聞資料中表示在蘆洲屋內發現一名郭姓男子於強制執行時吸食電子煙，經現場以試劑檢驗成第二級毒品依托咪脂陽性反應。另查獲3顆煙彈，同為二級毒品依托咪脂陽性反應，將持有人林姓女子帶回偵辦。將全案依毒品案移送新北地檢偵辦，並積極查追查毒品上游。所謂的強制執行，應就是和蔡阿嘎公司人員去查扣侵佔公司款項的相關證物，沒想到發現更嚴重的毒品。林姓女子就是指蘿拉，她和郭男都做了筆錄，也驗尿，煙彈則再做進一步的檢驗，尚待詳細結果。蘿拉已表示不會推卸持有電子煙彈的責任，會配合調查，稱煙彈的來源不明，她並未使用，希望早日釐清真相，請外界不要擅自揣測。至於積欠蔡阿嘎的債務，她也會積極提出還款計畫，期盼能在維持基本的生活與工作空間的情況下持續償還。