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▲蘿拉發文認了自己確實操作「AB合約」，但也在貼文中反咬蔡阿嘎公司長年逃漏稅、賣中國製造商品等。（圖/蘿拉IG）

▲蘿拉的IG從事發至今仍然沒有退追蔡阿嘎以及二伯一家人，加上表面上是認錯文卻又反咬蔡阿嘎一口，讓粉絲感到非常傻眼。（圖/蘿拉IG）

YouTuber蔡阿嘎前員工「林蘿拉」，因涉及利用AB合約不法獲利上千萬，在今年6月遭到開除，後續整整長達7個月消聲匿跡，直到今（31）日突然現身投下「跨年震撼彈」，除此之外，蘿拉在今年6月因為AB合約不法獲利事件之後遭到開除，IG帳號貼文全部刪除至今，，因此不管前公司發布的任何影片以及貼文，她都沒有做出回應。，對自己行為感到萬分懊惱，也已經前往地檢署自請調查，並且將面對法律責任。而蘿拉在神隱7個月發文之後，有網友發現蘿拉IG的大頭貼本來是自己的自拍照，現在已經改成「Taiwan Can help」的圖樣，不少粉絲也非常傻眼在社群熱議表示：、「這真的太荒謬，蘿拉IG帳號還有追蹤蔡阿嘎他們全家人，然後發這種文真的太震撼了！」對於蘿拉的爆料貼文，蔡阿嘎也剛好在稍早在YouTuber上架「蘿拉事件討債全紀錄（上）」，蔡阿嘎本人也在線上，表示晚點自己就會發出聲明