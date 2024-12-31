YouTuber蔡阿嘎前員工「林蘿拉」，因涉及利用AB合約不法獲利上千萬，在今年6月遭到開除，後續整整長達7個月消聲匿跡，直到今（31）日突然現身投下「跨年震撼彈」，明著看雖然是一篇認錯文，但通篇幾乎是在反咬蔡阿嘎，大爆內幕賺黑心錢、有網軍等等，讓許多網友感到非常傻眼。除此之外，有人發現蘿拉IG事發至今都還追蹤蔡阿嘎一家人，整起事件非常詭異。
蘿拉消失7個月投出「跨年震撼彈」！認了AB合約但反咬蔡阿嘎一口
蘿拉在今年6月因為AB合約不法獲利事件之後遭到開除，IG帳號貼文全部刪除至今，結果稍早下午時神隱7個月的她突然發文，表示自己過去都沒發聲是因為「已經和前公司簽訂封口令，不得對本案有任何的發言」，因此不管前公司發布的任何影片以及貼文，她都沒有做出回應。
蘿拉在貼文當中，承認自己確實操作「AB合約」，對自己行為感到萬分懊惱，也已經前往地檢署自請調查，並且將面對法律責任。但看上去雖然是一篇認錯文，字裡行間卻出現反咬蔡阿嘎一口，包括指控蔡阿嘎「公司曾長年逃稅達八位數」、「標榜MIT愛台灣人設，卻多年販售來源不透明且『非台灣製造』的中國製商品及贈品等」、「有真正的網軍」。
蘿拉神隱7個月IG換大頭貼！粉絲看追蹤名單超詭異傻眼
而蘿拉在神隱7個月發文之後，有網友發現蘿拉IG的大頭貼本來是自己的自拍照，現在已經改成「Taiwan Can help」的圖樣，除此之外還有人看蘿拉的追蹤名單，發現她仍然追蹤蔡阿嘎以及二伯一家人的社群帳號，連頻道的帳號也沒有退追蹤，讓外界霧裡看花。
不少粉絲也非常傻眼在社群熱議表示：「還追蹤蔡阿嘎一家人然後發這種反爆料文，看起來像在認錯，結果是反咬一口....太可怕了」、「這根本比跨年晚會還精彩了吧」、「表面上是認錯，實際上是想反咬蔡阿嘎他們，意圖真的很明顯」、「這真的太荒謬，蘿拉IG帳號還有追蹤蔡阿嘎他們全家人，然後發這種文真的太震撼了！」
蔡阿嘎沒在怕蘿拉爆料！親自回應：千萬不要刪文改文
對於蘿拉的爆料貼文，蔡阿嘎也剛好在稍早在YouTuber上架「蘿拉事件討債全紀錄（上）」，蔡阿嘎本人也在線上，不少粉絲相當擔心詢問蘿拉發文內容真實性，蔡阿嘎則親自回應表示「律師已經擬聲明稿了！」、「律師又多了好多素材可以提告」，甚至喊話蘿拉「千萬不要刪文改文喔！」
對於被爆料工作是長年逃稅達8位數，蔡阿嘎也直接回應：「拜託國稅局快點來查！快來！」表示晚點自己就會發出聲明。由於日前蔡阿嘎與新北地院人員、警方就一同到蘿拉位於蘆洲住處進行強制執行，結果現場發現一名郭姓男子吸食電子煙，被警方查獲是含有依托咪酯的「喪屍菸彈」，也讓蔡阿嘎看完蘿拉發文之後開嗆：「吸毒仔被逼急了！」完全沒在怕蘿拉爆料發文。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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蘿拉在今年6月因為AB合約不法獲利事件之後遭到開除，IG帳號貼文全部刪除至今，結果稍早下午時神隱7個月的她突然發文，表示自己過去都沒發聲是因為「已經和前公司簽訂封口令，不得對本案有任何的發言」，因此不管前公司發布的任何影片以及貼文，她都沒有做出回應。
蘿拉在貼文當中，承認自己確實操作「AB合約」，對自己行為感到萬分懊惱，也已經前往地檢署自請調查，並且將面對法律責任。但看上去雖然是一篇認錯文，字裡行間卻出現反咬蔡阿嘎一口，包括指控蔡阿嘎「公司曾長年逃稅達八位數」、「標榜MIT愛台灣人設，卻多年販售來源不透明且『非台灣製造』的中國製商品及贈品等」、「有真正的網軍」。
蘿拉神隱7個月IG換大頭貼！粉絲看追蹤名單超詭異傻眼
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對於被爆料工作是長年逃稅達8位數，蔡阿嘎也直接回應：「拜託國稅局快點來查！快來！」表示晚點自己就會發出聲明。由於日前蔡阿嘎與新北地院人員、警方就一同到蘿拉位於蘆洲住處進行強制執行，結果現場發現一名郭姓男子吸食電子煙，被警方查獲是含有依托咪酯的「喪屍菸彈」，也讓蔡阿嘎看完蘿拉發文之後開嗆：「吸毒仔被逼急了！」完全沒在怕蘿拉爆料發文。
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