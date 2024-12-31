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柯文哲日前以重金交保，北檢今（31）晚間提出二度抗告！律師詹晉鑒認為，北檢有諸多堅實的理由足以抗告成功，很有可能再得到更裁的決定，柯文哲可能再開羈押庭。詹晉鑒今在狠狠抖內幕節目中指出，北檢有幾個相當堅實的抗告理由，包括具有實質影響力、可能串證、交保不足以形成約束力等。針對地院日前認為柯文哲辭黨主席之後就不會有實質影響力，詹晉鑒引用鄭文燦的羈押理由書指出：「當時高院羈押理由書寫得很清楚：『被告（指鄭文燦）交友廣闊、政商關係綿密，縱使卸任直轄市長一年半也難為他沒有實質影響力。』這段文字完全適用柯文哲身上。」另外，詹晉鑒認為北檢在橘子的部分藏了很多招：「上次羈押庭已經看到北檢不得不丟出許多跟橘子有關的關鍵證據，都是第一次起訴時沒提出的，由此可見橘子關鍵地位，柯文哲恐怕因串證之虞有再羈押的必要。」最後，詹晉鑒指出，由於柯文哲和黃國昌都認了第一次交保金是群策群力借來的，如果不是自己的錢，就無法形成拘束力，仍無法防止柯文哲逃亡，北院也尚未對為何交保就可以避免逃亡作出解釋。