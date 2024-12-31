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▲蔡阿嘎在蘿拉發文控訴之後，即刻發布新影片反擊，還嗆對方是「吸毒仔」。（圖／翻攝蔡阿嘎YT）

▲警方在蘿拉家中查獲有二級毒品成分的電子煙彈。（圖／蘆洲分局）

▲蔡阿嘎員工講述前往台中蘿拉老家進行強制執行的過程。（圖／翻攝蔡阿嘎YT）

網紅蔡阿嘎與前員工蘿拉（林沛蓁）「AB合約」事件在2024年末拋出震撼彈！近期蔡阿嘎走法院程序開始對蘿拉進行資產強制執行，警方卻意外在12月28日於蘿拉的蘆洲住處搜到喪屍煙彈。對此，蘿拉稍早也發文指控蔡阿嘎逃稅千萬，蔡阿嘎則是立刻在頻道發出「討債全紀錄」影片，並直接反嗆蘿拉「吸毒仔急了！」蔡阿嘎和前員工蘿拉因AB合約問題鬧上法院，官司纏訟一段時間後，蔡阿嘎終於獲得法院核准，能對前員工蘿拉（林沛蓁）名下的資產進行強制執行，除了股票、保險等等資產以外，還先後在蘿拉新北蘆洲租屋處、台中戶籍地老家進行扣押查封財產。怎料今（31）日爆出蔡阿嘎在12月28日偕同警方在蘿拉蘆洲住處進行強制執行時，警察意外又在蘿拉家中搜到了喪屍煙彈物品。隨後蘿拉又在個人IG上爆料，開始反咬蔡阿嘎過去欠稅、賺沒良心的錢等。對此，蔡阿嘎也立刻上傳了【蘿拉事件。討債全紀錄(上)】進行反擊，並直接在頻道直播留言處反嗆蘿拉「吸毒仔急了！」更喊話蘿拉「開始造謠了！拜託千萬別刪文改文喔，律師蒐集到滿滿造謠、毀謗、抹黑素材了！準備全面提告」。在影片內容中，蔡阿嘎工作室員工也不斷講述前往蘿拉租屋處、老家強制執行的過程，而對方的台中老家更是打死不開鐵門，直到警察與法院執行官離開後，鐵捲門才又開啟，一行人立即通知官方人員，才順利進入蘿拉老家。但進入之後也沒有很大的收穫，蘿拉的房間已經被改為倉庫，過去工作室寄回老家的精品包、公關品等等，全都消失無蹤，而且蘿拉父母態度更是相當囂張，員工宗翰表示，「蘿拉爸爸說，如果（我女兒）欠錢的話單據要拿出來阿，金額簽名都要寫在上面，媽媽還說女兒20年沒回來」，讓一旁的蔡阿嘎聽完無奈「態度還是十分囂張的」。在進入蘿拉老家沒有太多收穫後，一行人準備離開時，蔡阿嘎員工又聽到蘿拉媽媽疑似在跟蘿拉本人用電話聯絡，稱「我已經把東西都放我房間了」，而法院方也表示，只能對戶籍地蘿拉的房間進行查扣，媽媽房間要由她本人同意才能進入，最終只能無奈離開。這部影片一上架後就立刻引爆話題，不過時間軸則停在12月11日第二次強制執行前，還沒有12月28日最關鍵的煙彈事件細節內容。