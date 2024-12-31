我是廣告 請繼續往下閱讀

▲YouTuber蔡阿嘎（左）和前員工蘿拉（右）上演互咬戲碼。（圖／蔡阿嘎臉書）

百萬YouTuber蔡阿嘎6月解雇元老級員工蘿拉，痛訴對方私下簽「AB合約」，不法獲利高達8位數。稍早有消息傳出，蔡阿嘎在今年最後一天和警方一起衝到蘿拉家，在她的住處查獲3瓶電子菸彈，裡面含有大麻、依托咪酯等毒品成分。今（31）日稍早，蔡阿嘎老婆二伯就發聲表示，「從來沒想過，一個人可以是那麼糟糕。」蔡阿嘎今早在臉書粉專表示，「2024年的最後，來幹大事囉」，還說「欠過年總是不好對吧」，配圖則是數棟大樓的照片，沒有多透露什麼，讓人看了一頭霧水。稍早才知道，原來蔡阿嘎昨日和新北地院、警方一起到蘿拉為在新北市蘆洲的住處，並在屋內搜到3瓶電子菸彈，裡面含有大麻、依托咪酯等毒品成分，認為可能是大麻菸彈和喪屍菸彈，蘿拉和另一名男子都被警方帶回作筆錄及驗尿。對此，二伯稍早在IG轉發相關報導，並說「從來沒想過，一個人可以是那麼糟糕。」蔡阿嘎稍早則在YouTube上傳「蘿拉事件，討債全紀錄」的上集，表示「強制執行、扣押查封財產，結果根本沒多少錢。」另一方蘿拉則在今日首度針對此事發生，反控蔡阿嘎賺黑心錢，還說自己沉寂多時是因為有簽封口令，還懇求大家給她一條生路，上演雙方互咬戲碼。