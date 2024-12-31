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民眾黨主席柯文哲二度交保僅26小時，北檢便再次提出抗告。民眾黨今（31）日痛批北檢政治辦案斧鑿斑斑，並質問「玩弄司法追殺柯文哲、迫害台灣民眾黨，究竟要到何時才肯作罷！」民眾黨發言人吳怡萱指出，北檢從9月起設局不讓柯文哲請辭黨主席，如今又以「有實質影響力」要繼續羈押柯文哲，政治意圖昭然若揭。柯文哲已公開允諾會辭去黨主席職務，並同意提高保釋金額及配戴電子監控腳鐐，坦然面對司法，北檢如此擔心柯文哲與證人串證翻供，就是對自己耗盡心力查4個月所寫的起訴書沒有信心。民眾黨表示，29日羈押庭上，北檢冷飯熱炒、重複跳針，卻未拿出更多符合羈押要件的具體事證，合議庭裁定理由已清楚顯示，起訴書沒有提到「橘子」許芷瑜的涉案情節，且應由檢方傳喚「橘子」到案，未到案並非羈押柯文哲的理由，然北檢仍一意孤行，不肯罷休。台灣民眾黨強調，北檢一再提出抗告，甘願淪為執政黨的鷹犬，北檢檢察長王俊力在桃檢二度簽結鄭文燦案，現在想盡辦法要押柯文哲，在賴總統主政下司法淪為政治打手，重創台灣人民對司法信心。