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▲2025台北跨年晚會人潮疏運是一大挑戰，台北捷運預估今年總載運量上看300萬。（圖／記者吳翊緁攝）

▲信義區人潮擁擠，台北捷運呼籲民眾可以多走一點路，前往綠線搭乘免費捷運。（圖／記者吳翊緁攝）

▲台北跨年晚會「場地配置」。（圖／翻攝自台北旅遊網）

▲台北捷運安排「潮天團」在重要站點出口，陪伴民眾在退場時更有秩序、更不無聊。（圖／記者吳翊緁攝）

▲2025台北跨年晚會，一早就有民眾提前進場卡位搖滾區。（圖／記者吳翊緁攝）

2025台北跨年晚會登場，除了有李多慧、林襄開場，黃宣、戴佩妮、ENERGY輪番開唱外，還有360秒的101煙火，信義區從下午就湧現人潮，街道被塞得水泄不通，而承擔疏運種新的台北捷運，跨年夜也動員2800位工作人員，預估整體運量可達300萬，為了疏解人潮，除了加密班距外，綠線的「南京三民、小巨蛋」兩站，也將在元旦0時至6時開放免費搭乘。2025台北跨年晚會雖然不像前兩年在假日，但信義區人潮依舊可怕，下午4時左右的下班族群和準備看演唱會的民眾將捷運站塞爆，台北捷運站務處處長陳忠助表示，去年跨年北捷載運量為238萬，今年有望上看300萬，除了站務、維修、志工、清潔人員之外，還有身穿黃衣的「潮天團」等2800人協助疏運。針對人群退場，台北捷運表示，板南線和淡水信義線從下午5時開始就會以最密班距行駛，板南線最短班距2至3分鐘，淡水信義線則是3分鐘，且均會延駛到象山站；為了更快疏散人群，台北捷運也鼓勵民眾步行至「松山新店線（綠線）」，南京三民站、台北小巨蛋站，無論持電子票卷或單程票都是「免費搭乘」。◾17時至3時：平均班距2至3分鐘。◾3時至6時：班距12分鐘。◾17時至3時：平均班距3分鐘。◾3時至6時：班距12分鐘。◾17時至19時30分：平均班距3至4分鐘。◾19時30分至3時：平均班距5至8分鐘。◾3時至6時：班距12分鐘。◾17時至19時30分：平均班距3分鐘。◾19時30分至3時：平均班距4至5分鐘。◾3時至6時：班距12分鐘（重疊區間大橋頭-南勢角6分鐘）。◾17時至19時30分：平均班距80秒至2.5分鐘。◾19時30分至3時：平均班距2.5至5分鐘。◾3時至6時：班距5至12分鐘。此外，2025台北跨年演唱會，台北捷運依舊在市政府站、台北101/世貿站、象山站、國父紀念館站等7個出口，安排載歌載舞的「潮天團」，陪伴民眾在退場時更有秩序、更不無聊，今年潮天團以世界12強棒球賽中華隊應援曲「台灣尚勇」為主題，還會現場發送小禮物。第一階段：晚上7點起管制範圍內車輛只出不進第二階段：晚上8點起管制範圍內禁止車輛進出第三階段：晚上10點起管制範圍內禁止車輛進出捷運市政府站地下連通道、捷運台北101/世貿站4號出口連通道、捷運國父紀念館站5號出口連通道、微風信義百貨地下連通道、信義商圈空橋，12月31日21時起管制。