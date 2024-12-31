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▲蘿拉在社群網站上發表聲明，雖然稱對自己行為懊悔萬分，也揭露了前公司的部分內幕。（圖／摘自IG）

▲蔡阿嘎（右）懷疑所有證據都藏在上鎖的神祕房間，因此申請第二次強制執行。（圖／蔡阿嘎YT）

百萬YouTuber蔡阿嘎先前遭前員工蘿拉捲走上千萬，蘿拉在噤聲將近半年後，首度於IG發聲，自爆沉默不反擊是因為有簽署封口令，並怒控蔡阿嘎買網軍操作輿論風向，在貼文發布後不到1小時，蔡阿嘎也火速上傳影片，還原蘿拉風波的事件始末，同時在直播聊天室中強調，律師已經擬好聲明稿，要蘿拉千萬別刪文、改文，「律師又多了好多素材可以提告。」精彩程度讓網友驚呼是「2024年末鉅獻」。在蘿拉發文指控蔡阿嘎買網軍操控輿論後，不到1小時，蔡阿嘎就以直播方式上傳影片「蘿拉事件。討債全紀錄(上)」，親自講解事件來龍去脈，更爆料在蘿拉家搜出「殭屍煙彈」，有不少網友都在聊天室狂刷留言，提醒蔡阿嘎蘿拉發文的消息，對此，本人也親自回應：「律師已經擬聲明稿了！哼哼」、「律師又多了好多素材可以提告」，甚至還喊話別刪文、改文。蔡阿嘎在IG限時動態曬出影片，並寫下「知恥近乎勇，無恥近乎神勇」來形容蘿拉，影片中提到，他們已經對蘿拉強制執行，並扣押查封其財產，目前正在走法律程序，這段時間都是透過律師和蘿拉聯絡，他透露蘿拉的資產只有2萬元現金，和沒賣掉的股票，約4、50萬，經過強制執行，他們發現蘿拉家有66個香氛蠟燭盒子，全都封膜未開封，底部卻有被割過的痕跡，裡面的香氛蠟燭全離奇消失，已經送去鑑價。他們甚至發現蘿拉家有一間上鎖的神祕房間，懷疑所有證據都藏在裡面，因此申請第二次強制執行，接下來將會蔡阿嘎和二伯將會一起到現場去。影片曝光後，不少網友紛紛大呼過癮，事件精彩程度堪比連續劇，「身為法律人，不得不稱讚阿嘎做得非常正確喔」、「這比跨年演唱會還好看」、「這女的有高人指點，心思太縝密了，而且想好退路，辛苦了阿嘎一家人」、「真的是年度大片」、「2024年末鉅獻」。