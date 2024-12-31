YouTuber蔡阿嘎和前員工蘿拉（本名林沛蓁）在2024年的最後一天再掀波瀾，今爆出在28日蔡阿嘎會同警檢前往蘿拉新北市蘆洲的住所進行強制執行，意外在屋內查獲被稱為「喪屍煙彈」的依托咪酯（Etomidate），屬於二級毒品。據了解，蘿拉坦承當天有被搜出電子菸彈，並強調作為持有者不會推卸責任。什麼是「喪屍煙彈」？二級毒品施用和持有可能都將面臨不輕的刑責，施用者將處三年以下有期徒刑，持有者恐面臨二年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。
🟡依托咪酯是什麼？
「依托咪酯」（Etomidate）是一種超短效靜脈麻醉藥物，常用於手術麻醉，需要專業醫師控制劑量，達到鎮靜麻醉效果，是一種作用於中樞神經的鎮定劑，臨床醫師為病人插管時，會以靜脈注射讓病人短暫昏睡，以完成插管，依托咪酯藥效來得快，恢復時間也短，不同於安非他命是中樞神經興奮劑，「依托咪酯」的效果是屬於麻醉、意識不清。
🟡依托咪酯為什麼被稱為「喪屍毒品」？
和傳統吸毒方式不同，毒販會將依托咪酯加入電子菸的菸彈中，還結合各式水果、茶香等風味，企圖增加對年輕族群的吸引力。吸食「依托咪酯」能迅速擁有2至3秒全身酥麻放鬆的快感，但吸食後會無法思考、無法控制身體、異常顫抖、身體扭來扭去宛如殭屍，因此被稱為「喪屍毒品」。
🟡濫用依托咪酯的症狀？
短期會出現身體酥麻放鬆，有短暫快感，但無法控制身體，異常扭動或顫抖，或是出現意識模糊、昏迷，甚至完全失去反應。嚴重的話，會讓呼吸抑制，導致呼吸衰竭，腎上腺功能受損，引發低血壓、虛弱、低血糖等危險情況，長期吸食恐會損害內分泌系統和大腦。
🟡依托咪酯升級為「二級毒品」
2024年8月5日依托咪酯於被列為第三級毒品，短短3個月，2024年11月27日再度升級為第二級毒品，已經和古柯、大麻、安非他命同等級。
🟡依托咪酯一碰就有犯罪刑責
在《毒品危害防制條例》指出，施用第二級毒品者，處三年以下有期徒刑。持有第二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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「依托咪酯」（Etomidate）是一種超短效靜脈麻醉藥物，常用於手術麻醉，需要專業醫師控制劑量，達到鎮靜麻醉效果，是一種作用於中樞神經的鎮定劑，臨床醫師為病人插管時，會以靜脈注射讓病人短暫昏睡，以完成插管，依托咪酯藥效來得快，恢復時間也短，不同於安非他命是中樞神經興奮劑，「依托咪酯」的效果是屬於麻醉、意識不清。
🟡依托咪酯為什麼被稱為「喪屍毒品」？
和傳統吸毒方式不同，毒販會將依托咪酯加入電子菸的菸彈中，還結合各式水果、茶香等風味，企圖增加對年輕族群的吸引力。吸食「依托咪酯」能迅速擁有2至3秒全身酥麻放鬆的快感，但吸食後會無法思考、無法控制身體、異常顫抖、身體扭來扭去宛如殭屍，因此被稱為「喪屍毒品」。
🟡濫用依托咪酯的症狀？
短期會出現身體酥麻放鬆，有短暫快感，但無法控制身體，異常扭動或顫抖，或是出現意識模糊、昏迷，甚至完全失去反應。嚴重的話，會讓呼吸抑制，導致呼吸衰竭，腎上腺功能受損，引發低血壓、虛弱、低血糖等危險情況，長期吸食恐會損害內分泌系統和大腦。
🟡依托咪酯升級為「二級毒品」
2024年8月5日依托咪酯於被列為第三級毒品，短短3個月，2024年11月27日再度升級為第二級毒品，已經和古柯、大麻、安非他命同等級。
🟡依托咪酯一碰就有犯罪刑責
在《毒品危害防制條例》指出，施用第二級毒品者，處三年以下有期徒刑。持有第二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金。
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