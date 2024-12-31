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▲高雄市1/4停水完整範圍，預計影響約8.8萬戶。（圖／自來水公司官網）

住在高雄的朋友注意了！台灣自來水公司第七區管理處公告，因為日前管線巡檢時發現岡山區多處自來水管漏水，將在2025年1月4日上午8時開始停水，時間長達30小時，包含岡山、阿蓮、彌陀、梓官等區域，影響戶數約8.8萬，提醒民眾千萬別忘記儲水！岡山區：全部範圍。彌陀區：全部範圍。梓官區：全部範圍。路竹區：甲南里、甲北里、竹園里、下坑里。楠梓區：藍田里、中興里、中和里。台灣自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。