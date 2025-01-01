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▲台鋼打擊教練路易士談再次與洪總合作心情。（圖／胡繼偉攝）

台鋼雄鷹狀元郎曾子祐今年115場出賽，新人年出賽幾近全勤，本季456打數、123支安打，還有4支全壘打和36分打點，打擊率2成70，穩定輸出的表現成為隊史首位達成百安選手，是台鋼的主戰游擊手，也被選為年度最佳新人。作為台鋼打擊教練的路易士，去年就在《野球名人房》節目上，就點出曾子祐很有潛力，兼具安打型和力量型的打擊特色，看好他未來的發展，子弟兵也沒讓他失望。路易士目前在台鋼雄鷹擔任打擊教練，過去他曾叱吒中職，於1994年加盟中華職棒，驚人的打擊能力擦亮「宇宙巨砲」招牌，堪稱史上最著名的洋砲與三壘手之一，選手生涯累積具備美國、臺灣、日本、韓國、義大利、墨西哥等滿滿的國際經驗，選手退役之後路易士展開教練生涯，於美國職棒小聯盟、墨西哥聯盟執教，擁有超過10年的執教經驗。目前職責是幫助台鋼打者繳出佳績的路易士，談到自己怎麼幫助球員走出打擊低潮時提到，其實很多打者打不出應有成績的原因是壓力太大，這會影響到身體的反應動作。「他們打擊太用力、球棒握太緊，所以揮棒速度變得太慢、或反應變慢，當這些跡象出現，你就知道他們壓力很大。」路易士提到，自己職業生涯是安打型的打者，但隨著時間和精力的累積，他越來越會運用自己的力量，例如：運用下半身腿部的力量，所以他轉變成兼具安打和力量型的均衡型打者。而在去年此刻對，路易士就已對21歲的曾子祐有相當高的評價，將後者歸類於和自己同型的打者，「他的打擊集合很多安打和力量型的打法，不會亂揮棒、很會選球、不會對很多壞球出手。如果他待在打擊區，不管什麼層級，他都打擊得很乾淨俐落。他正在變壯，球的飛行軌跡很好，我覺得他會成為很好的接觸型與力量型打者。」▲路易士去年此刻對21歲的曾子祐有相當高的評價，將他歸類於和自己同型的打者。（台鋼提供）過去談到那支老兄弟象，一壘手王光輝，二壘手吳復連，游擊手葛雷諾 ，三壘手路易士，捕手洪一中，投手陳義信，外野手李居明、林易增、帝波，這樣的黃金陣容應該是許多球迷的寶貴回憶。路易士和洪一中重新連線，也讓球迷回憶滿滿。路易士表示，其實過去在球員時期，自己沒有什麼機會和洪一中說話，反而和吳復連交流比較多，「因為他（洪一中）總是專注在比賽上，他的工作是蹲捕，所以他跟投手的關係，比跟其他球員來得好。」而自己擔任內野手，因此跟吳復連交流比較多。不過來到台鋼之後，看到洪總的執教方式，路易士說自己對他有更多認識，「非常細心、也非常專心，讓我想起一些球員時期的回憶，很像他過去在當球員時主導比賽的方式。」