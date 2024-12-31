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今日是2024年最後一天，就在全球陸續迎接新年之際，中國國家主席習近平發表2025新年賀詞，內容照例仍有涉台統戰喊話，他表示，「兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。中國官媒央視在今晚7時播出的新聞聯播中，播出習近平預錄的2025年新年賀詞，全長約10分鐘左右，內容包含涉及港澳台的談話，以及針對國際局勢的發言，還有中國內政的精神喊話。在涉台港澳發言部分，他表示，「我們將堅定不移貫徹一國兩制方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定。兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢。」習近平在去年（2024）的新年賀詞的涉台發言提出「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。」2023年賀詞為「海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」；2022年賀詞則是「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來」，談及祖國統一儼然成為習近平的新年談話定番。